Jador a dezvăluit acum că nu mereu a fost entuziasmat la concerte. Ba mai mult, la una dintre cântări, s-a enervat atât de tare încât a ajuns să rupă banii. Era vorba de o bancnotă pe care o primise în timp ce presta în fața celor care veniseră să-i asculte melodiile.

Ce s-a întâmplat cu adevărat și ce l-a scos din minți a povestit chiar el. Jador s-a enervat maxim când a văzut ce se petrece la unul din concertele sale. Furia sa a fost atât de mare încât nu s-a mai putut controla. El a ajuns să rupă o bancnotă de 100 de lei chiar în fața celui care i-a dat-o.

Jador a povestit pe o retea de socializare ce s-a întâmplat la unul din concertele lui. Motivul pentru a decis să rupă banii primiți întrece orice imaginație. Celebrul cântăreț și-a exprimat indignarea față de ce se întâmplă acum. cu tinerii care merg în cluburi sau la concertele lui . Artistul este supărat că atunci când urcă pe scenă, toată lumea în loc să fie prezentă și să se bucure și să danseze pe melodiile lui preferă să petreacă timpul numai cu telefonul în mana. Cântărețul este ferm convins că nimeni nu este prezent și atent la ce se cântă pe scenă. Mai mult chiar, unii chiar lasa bani artistului, lucru care îl infurie teribil.

” Oameni buni, am văzut foarte multe tik tokuri în care eu am refuzat bani, în care eu am spus ca nu vreau sa mai cant pentru bani…am rupt chiar 100 de lei pentru ca cineva insista foarte mult cu bani, nu ma lasa in pace, nu ma lasa sa cant si sa-mi fac programul, i-a luat un copil banutii si i-am dat tot ce mai aveam in buzunar, la copii acolo, copiii care ma ascultau, care erau cu parintii.

Ce voiam sa zic e ca nu am ajuns si ca n-o sa ma gandesc niciodata in viata mea ca am ajuns…eu am refuzat banii respectivi pentru ca toata lumea sta cu bani pe tine, toata lumea sta cu telefonul pe tine, dar nimeni nu mai danseaza asa cum se facea odata.

Nu stiu cum sa va zic, eu cant de cand eram mic și toata lumea dansa, nimeni nu statea cu telefonul pe tine…” , a declarat Jador pe Instagram.