Deputatul Mihai Fifor, președintele PSD Arad, a tras un semnal de alarmă printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în care a subliniat că țara este efectiv „pe hold”, în așteptarea unei soluții politice care întârzie să apară. În opinia sa, fiecare zi pierdută în această criză înseamnă o notă de plată tot mai mare pentru cetățeni, iar lipsa unui guvern stabil accentuează blocajele administrative și lipsa de reprezentare externă.

Deși părea că situația s-ar putea stabiliza, totul a fost dat peste cap, iar criza s-a prelungit în urma unui gest politic care a „răsturnat masa”, lăsând procesul de desemnare a unui nou prim-ministru în incertitudine. România rămâne astfel suspendată între declarații contradictorii, orgolii și o incapacitate evidentă de a forma o majoritate funcțională. În lipsa unui guvern activ, statul nu poate răspunde eficient provocărilor interne și internaționale, iar administrația funcționează în regim de interimat.

Fifor atrage atenția că România este complet nepregătită pentru două momente internaționale cruciale. În această săptămână, țara nu are o reprezentare clară și legitimă la Consiliul ECOFIN, unde se discută teme fiscale esențiale pentru viitorul statelor membre ale Uniunii Europene.

În paralel, urmează Summitul NATO, eveniment la care vor fi abordate teme strategice majore precum securitatea regională, consolidarea Flancului Estic și parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. În timp ce aliații se pregătesc intens, România este, potrivit lui Fifor, „pe nicăieri”, fără coerență, fără stabilitate și fără capacitatea de a-și susține ferm interesele în dosarele majore.

„Săptămâna aceasta, România nu are o voce clară și legitimă la Consiliul ECOFIN, unde se discută chestiuni fiscale vitale pentru toate statele UE. La doar câteva zile distanță, urmează Summitul NATO, unde securitatea regională, Flancul Estic și parteneriatul strategic cu SUA vor fi în prim-plan. Summit pentru care aliații se pregătesc intens. România? Pe nicăieri. Nu are stabilitate, nu are coerență, nu are forța de a negocia ferm în dosarele majore. Are doar incertitudine. Lipsă de predictibilitate și o administrație care se zbate în interimat”, a completat deputatul.