Umilinţă totală pentru un cântâreţ celebru!

Discuția respectivă a avut loc la postul A7, într-o emisiune în care a fost invitat Radhu, un artist român care a intrat în Billboard Latin, în revista „Hoy”. Pe pagina respectivă se afla și artistul Ricky Martin.

Totuși, în discuția acestora s-a vorbit și despre Jador, când unul dintre prezentatori a spus că „s-a lansat și Jador pe muzica spaniolă, poate cânți cu Jador!”

A fost făcut praf în direct. Ce derutat e

„Nu știi cine e? Felicitări. Lasă-mă să-ți strâng mâna. N-ai pierdut nimic. Uitați-vă la fața lui cine e, ce derutat e… Nu știu cine e!”, a spus unul dintre moderatori, când Radhu a spus că nu știe cine este Jador.

Mai apoi, Radhu a întrebat dacă Jador este român, iar moderatorul a răspuns: „Da, e român. Un pic francez, dar se scrie legat”.

Reacția lui Jador

În urma celor spuse la postul A7, Jador a răbufnit:

„Deci am privit videoclipul ăsta de cel puțin 10 de ori. Am încercat să-mi dau seama de ce această domnișoară sau doamnă are o atitudine atât de rasistă la adresa mea. Ca și cum muzica pe care noi o facem, muzica din România… că băiatul ăla face muzică în State, bravo lui, ne face onoare țării, foarte frumos.

Ne bucurăm că are oportunitatea asta. Dar de ce fata asta când vine vorba despre manele sau de orice alt gen de muzică, nici nu mai contează… băi, e țara noastră! Ca și cum ea aspiră la mult mai mult.”

