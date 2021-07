Marian Godină și-a surprins urmăritorii

Marian Godină, luptător în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) al Poliției Române, a postat pe pagina sa de socializare un videoclip în care poate fi văzut cum trage cu arma automată la țintă.

„Aștept părerile specialiștilor de internet în legătură cu arma, poziția picioarelor, a mâinilor, țintelor și nu în ultimul rând, a dealurilor din spatele țintelor (…) asta e arma despre care spuneau unii că e praștie”, a scris Marian Godină în postarea realizată pe Facebook. Amintim că polițistul a descris experiența și pe pagina sa personală.

Cum a descris Marian Godină experiența?

Tragerea a avut loc în cadrul unui stagiu de pregătire din județul Hunedoara la care Godină a participat alături de luptători din cadrul forțelor speciale din Slovacia și Republica Moldova. Totodată, pistolul-mitralieră folosit de polițist în timpul antrenamentului este un AK47.

„Când a venit invitația celor de la IPJ Harghita de a participa la stagiul de pregătire alături de alte șapte Servicii pentru Acțiuni Speciale din țară, PPU Slovacia și Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” din Republica Moldova, am știut de când am citit-o că îmi doresc să merg, doar că mi-a atras atenția faptul că în acea invitație scria ca fiecare județ dintre cele invitate să trimită doi polițiști „cu experiență”.

Sunt genul de om care își cunoaște exact locul atât în societate ca persoană cât și din punct de vedere profesional. Nu mă consider deloc un începător, ba chiar pot spune că în cei aproape trei ani de când sunt la SAS am evoluat foarte mult profesional, dar nici nu eram sigur ce înseamnă acea „experiență” la care se făcea referire în invitație. Pentru că sunt conștient că mai am multe de învățat în această meserie, care este una mult mai complexă decât se vede din afară.

Așa că l-am sunat pe șeful meu și i-am spus că aș vrea să merg, dar nu știu dacă mă încadrez ca experiență, iar el mi-a dat asigurări că voi face față stagiului și chiar se bucură că vreau să merg pentru că așa mă vor cunoaște personal și colegi din țară care și-au format păreri despre mine doar din auzite.

Ajuns la Miercurea Ciuc, am fost abordați de un coleg de acolo, foarte amabil, care a stat cu noi de vorbă și s-a asigurat că ne-am cazat și totul e în regulă. Am mai stat la discuții cu el și mi-a plăcut foarte mult, modest și cu mult bun simț. Eram apoi curios să-l cunosc și pe șeful SAS Harghita pentru a vedea dacă colegii de acolo sunt la fel de norocoși ca cei de la Brașov, noi având un șef cu care mă pot mândri pe oriunde merg și despre care am mai scris într-o postare cu ceva timp în urmă.

În prima zi i-am cunoscut și pe oaspeții din Slovacia și Republica Moldova. Fizic arătau a polițiști din forțe speciale cu toții, iar la exercițiile cu arme s-a văzut că au foarte mult antrenament. M-a impresionat mult șeful băieților din Slovacia, un bărbat la vreo doi metri înălțime și cred că ceva peste 100 de kg, dar atletic. Un om cu prestanță și foarte impunător, profesionist desăvârșit.

Au venit fără aere de superioritate și ne-au spus din capul locului că ne vor arăta cum lucrează ei, iar noi putem prelua ce credem că ni se potrivește, fără a avea pretenția că ei dețin adevărul absolut.

În prima zi de tragere l-am cunoscut și pe șeful SAS Harghita. Îl cunoscusem de fapt fără să știu, încă din prima zi, era chiar cel care ne întâmpinase și cu care stătusem de vorbă la momentul cazării. Un om foarte fain, modest și foarte muncitor, ținând cont că el s-a ocupat de organizare.

Șeful IPJ Harghita a avut și dumnealui un rol important în organizare, a și fost prezent acolo și mi s-a părut foarte ok, deschis și cu o mentalitate modernă. Totuși e posibil să mă înșel, dar eu așa l-am perceput din cât am avut ocazia să discut cu dumnealui. Puțini știu, dar la SAS Harghita există un polițist cu totul excepțional. Și când spun excepțional, nu exagerez cu absolut nimic. Ar putea oricând să instruiască forțe speciale de poliție din Europa și din lume. Ba chiar m-am întrebat de ce o sta aici pe un salariu pe care l-ar putea câștiga într-o singură zi instruind pe alții. Cred că stă tot din pasiune”, a scris Marian Godină pe pagina sa.