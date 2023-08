Un adevărat șoc pentru cei doi părinți

Din păcate pentru Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, după un control la medic a aflat că sarcina s-a oprit din evoluție la șapte săptămâni.

„Am aşteptat să-i ascultăm inimioara. Domnul doctor cu care i-am născut pe copii este un om extraordinar. Tot la el am mers și cu cel de-al treilea…doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat … sarcina s-a oprit din evoluție”, a împărtășit cântăreața în vârstă de 29 de ani pe Instagram, care a anunțase pe 10 iulie că a făcut un test și e însărcinată.

Vestea a fost un adevărat șoc pentru ea, dar a simțit o forță interioară dată de faptul că este deja mamă a doi copii frumoși și sănătoși, pe care-i consideră „cea mai mare binecuvântare”.

„Am avut o stare de şoc, dar în același timp mă simţeam în putere, o forță pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o pentru că sunt mamă a doi copii frumoși și sănătoși iar asta este cea mai mare binecuvântare, asta mi-a venit prima oară în minte ca semn de consolare iar ei erau cu mine în acel moment.

Am primit vestea aceasta ca pe un trăsnet. Am reacționat din instinct oprind filmarea. Voiam să filmez ca să-i arătăm și lui tati…dar a trebuit să îi dau o veste tristă. Ştiu că tot ce trăim se întâmplă cu un scop. Mi-a fost greu să vă zic pentru că m-am grăbit să-mi exprim bucuria și să v-o spun. Ştiam că va urma ceva ce nu mi-aş dori să trăiesc niciodată. Nu m-am gândit niciodată că o să trec prin aşa ceva”, a mai scris în mediul online Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț privește partea plină a paharului

Chiar dacă a trecut printr-o situație dificilă și emoționantă, Georgiana Lobonț a spus că se simte bine. Ea privește partea plină a paharului și nu vrea să facă o dramă din situația prin care a trecut.

„Mi-e greu că trebuie să vă spun, dar vreau să știți că sunt bine. Suntem bine. Dumnezeu e bun cu noi și ne-a dat tot ce ne-am dorit. El ştie cel mai bine când trebuie să ne ia sau să ne dea ceva. Cred în El cu tot sufletul și nu sunt supărată dar am o stare apăsătoare pentru că mi-aş fi dorit acest bebeluș cu tot sufletul şi l-am aşteptat cu drag.

Poate că am depus prea mult efort…poate că…sunt multe lucruri la care am stat și m-am gândit dar până la urmă sunt fericită că am primit această binecuvântare de a fi mamă. Am şi fetiță și băiețel…Dumnezeu știe cel mai bine prin ce trebuie să trecem.​

Mai am prietene care au trecut prin asta. Multe femei trec prin această situație. Dar este important să ştim să gestionăm frumos. Trebuie să privim partea plină a paharului și să nu facem o dramă care tot pe noi să ne afecteze mai apoi.

Sunt cu fruntea sus și recunoscătoare lui Dumnezeu pentru tot ce am. Când va venit momentul și dacă va mai veni momentul să avem al treilea copil, doar El ştie. Eu îi mulțumesc pentru tot ce mi-a dat, atât bune dar şi rele”, a mai mărturisit Georgina Lobonț, conform Spynews.