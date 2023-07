Teo Trandafir a fost invitată în emisiunea „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat”, matinalul difuzat la Radio Impuls și Kanal D2. În cadrul emisiunii, îndrăgita prezentatoare a vorbit despre o întâmplare neașteptată pe care a avut-o recent.

Teo Trandafir a fost de-a dreptul surprinsă

Vedeta le-a povestit prezentatorilor Greeg și Cosmin Cernat un moment neașteptat din emisiunea Teo Show, unde invitații au fost Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan.

Aceștia urmează să devină părinți peste câteva luni, iar Rareș Ciciovan nu a putut să-și stăpânească lacrimile. Acesta a început să plângă și „nu s-a oprit pentru că emoțiile l-au pus la podea”. Teo Trandafir a subliniat că moment a reprezentat „o experiență cumva năucitoare”.

„Tu te aștepți la ceva și se întâmplă cu totul altă treabă…Vine, de exemplu, Georgiana Lobonț care aflase întâmplător că este însărcinată, fericită nevoie mare (…)

Avusese niște probleme de sănătate la una dintre cele două sarcini precedente. Se trezește în această situație de grație și vine să îmi povestească, doar că a început să plângă el; și nu s-a oprit pentru că emoțiile l-au pus la podea.

Pentru mine a fost o experiență cumva năucitoare, pentru că voiam să îl întreb lucruri…”, a declarat Teo Trandafir.

Teo Trandafir a spus că este nemulțumită de vocea sa

De asemenea, Teo Trandafira a vorbit și despre experiențele sale ca om de radio. Astfel, prezentatoarea a mărturisit că a avut o singură neplăcere, respectiv vocea sa.

„Eu am doar o formație de om de radio. La televizor am ajuns complet întâmplător pentru că am fost nevoită. Matinalul nostru de atunci mergea foarte prost și m-au chemat într-o vineri ca să îmi spună că de luni eu preiau matinalul, eu neștiind să-l fac.

Luni dimineață a fost înfiorător pentru că nu înțelegeam ritmul, nu pricepeam mai nimic, eram și pe jumătate adormită, dar am învățat atunci un lucru care nu m-a mai părăsit, și anume să râd.(…) Râdeam patru ore în fiecare zi, ieșeam extenuați de acolo nu neapărat pentru efortul pe care îl depuneam, ci pentru faptul că râdeam non-stop”, a completat Teo Trandafir.