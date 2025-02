Europarlamentarul Rareș Bogdan a intervenit recent în dezbaterea privind relația dintre România și SUA, oferind asigurări că America nu și-a abandonat aliații est-europeni.

Totodată, acesta a criticat absența României de la Summitul de la Paris, considerând că este o greșeală a liderilor occidentali, în condițiile în care România a fost un partener de încredere pentru Ucraina în ultimii trei ani.

Rareș Bogdan a subliniat că, deși există tensiuni între Europa și SUA, cele două blocuri nu își pot permite o relație conflictuală.

„Europa și SUA nu pot să existe decât împreună. Europa are nevoie de SUA, România are nevoie de SUA și, de asemenea, SUA are nevoie de Europa.

Nu pot să intre într-un conflict”, a spus europarlamentarul pentru Realitatea PLUS.