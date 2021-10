Rareș Bogdan, despre componența viitorului Guvern Ciucă: 83% dintre miniștri vor fi de la PNL

Joi seara, Rareș Bogdan a declarat, la Realitatea Plus, că Nicolae Ciucă este cea mai potrivită persoană pentru funcția de premier al României. În plus, acesta a precizat că Florin Cîțu nu a înțeles că nu a putut forma o majoritate parlamentară.

„PNL, prin vocea președintelui ales Florin Cîțu, a propus și a ales în unanimitate persoana domnului Ciucă. Generalul Ciucă este un om pe care deseori l-am apărat atunci când era sub asediul diverselor partide politice, un om foarte respectat în Armata Română și un om care are și componentă politică, obținând o poziție de vicepreședinte pe domeniu Apărare și Securitate Națională. Este un om care prin haina militară, prin patriotismul de care dă dovadă și modul său de comportament, dă siguranță într-un moment foarte critic pentru România și de asta aș vrea ca lumea să înțeleagă că este un moment excepțional care necesită o acțiune excepțională.

Florin Cîțu a înțeles că este greu să adunăm o majoritate în jurul domniei sale și că va fi mult mai ușor ca mulți dintre parlamentari, indiferent de culoarea politică să voteze un guvern condus de generalul Ciucă pentru că aici e vorba de responsabilitate, legată de această pandemie nenorocită. Familii întregi sunt în acest moment sub asediu și sub acest nenorocit de COVID-19, iar generalul Ciucă sunt convins că va face exact ce trebuie în următoarea perioadă pentru a da încrederea românilor că țara este guvernată eficient și că se acționează disciplinat, deloc rigid, ci cât se poate de clar pentru ca România să traverseze cu trei crize pe care în acest moment le are asupra sa.”, a declarat Rareș Bogdan la Realitatea Plus.

Cum va arăta noul Guvern

Rareș Bogdan a mai spus că i-ar plăcea ca noul Guvern să fie votat și de către USR-PLUS, subliniind că speră ca aceștia să înțeleagă că au greșit atunci când au dat jos Guvernul Cîțu.

„Mi-ar plăcea ca acest guvern să fie votat și de USR PLUS. Sper să înțeleagă că au greșit atunci când au dat jos guvernul Cîțu. O să urmeze pentru dânșii 7 ani de penitență pentru că nimeni nu va mai face majoritate cu ei. (…) USR dacă sunt responsabili ne vor vota pentru că România are nevoie de un guvern valid, nu de un guvern amputat, dar ce vă pot spune e că după o decizie a BPN al PNL și o consultare între liderii PNL am căzut de acord cu toții să nu acceptăm reintrarea în guvern a celor din USR PLUS pentru că comportamentul lor a fost unul copilăresc, a fost unul care a adus la această criză majoră și asta este anormal ca după ce au dat jos un guvern să se reîntoarcă și să reocupe pozițiile de miniștri, secretari de stat.”, a mai spus Rareș Bogdan.

În ceea ce privește componența noului Guvern, Rareș Bogdan spune că acesta ar putea fi format 83% din miniștri PNL și 17% miniștri UDMR.

„Am decis ca PNL să meargă înainte cu un guvern bicolor, respectiv 83% dintre miniștri vor fi de la PNL și 17 % vor fi miniștri ai UDMR. Sigur că acest guvern poate fi votat și susținut în Parlament de toți cei care simt românește, care înțeleg interesul național al acestei țări și momentul prin care trece România. Sunt convins că vom avea voturi adunate de la toți parlamentarii responsabili, nu doar de la cei ai noștri. Are două mari simboluri generalul Ciucă. Este vorba de drapel, e un patriot redutabil și e și un creștin practicant. Pentru mulți din zona tradiționalistă a PNL este un plus”, a declarat acesta.