Rareș Bogdan a negat informaţiile conform cărora preşedintele PNL Nicolae Ciucă ar urma să fie schimbat din fruntea Guvernului. Liberalul a precizat că „se încearcă destabilizarea” partidului, pentru că „unora nu le convine” unitatea de care dau dovadă liberalii. Mai mult, acesta a vorbit și despre adevărații dușmani ai partidului: „Noi suntem singuri împotriva tuturor. Suntem în coaliţie cu PSD, dar în noi trage USR, în noi trage AUR, în noi trage Ludovic cu echipa lui, în noi trage Eugen Tomac, în noi, din când în când mai trage şi PSD, dacă nu pe faţă, pe subteran”.

Este o făcătură cap-coadă! Nu există contestatari ai lui Nicolae Ciucă în PNL

„Am dat declaraţii pe această temă. Este o făcătură cap-coadă. De obicei, când lansezi ceva în spaţiul public, mai are o frântură de adevăr sau ceva. Asta, v-o spun, cu toată convingerea şi cu toată încrederea, nu are niciun strop de adevăr. Unu: nu există contestatari ai lui Nicolae Ciucă în interiorul Partidului Naţional Liberal, PNL poate e cel mai unit, cel puţin de când îl ştiu eu ca membru PNL, adică de trei ani de zile. (…) În momentul ăsta, nu există contestatari la adresa lui Nicolae Ciucă, la adresa actualei conduceri, am introdus în cadrul conducerii inclusiv oameni care au fost în platforme diferite, de la domnul Guran, la domnul Motreanu”, a afirmat Rareş Bogdan în emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima Tv.

Europarlamentarul susține că „unora nu le convine” unitatea din partid.

„Nu e bine ca PNL, pentru unii, să intre monolit în anii preelectorali, 2023, respectiv anul electoral cu miză majoră 2024. Se încearcă o destabilizare. Noi suntem singuri împotriva tuturor. Suntem în coaliţie cu PSD, dar în noi trage USR, în noi trage AUR, în noi trage Ludovic cu echipa lui, în noi trage Eugen Tomac, în noi, din când în când mai trage şi PSD, dacă nu pe faţă, pe subteran. Adică suntem… dar ne-am obişnuit, asta e! Mai rămâne să tragă şi Kelemen Hunor cu UDMR”, a adăugat prim-vicepreşedintele PNL.

Post-comuniştii şi securiştii au nenorocit România

Rareș a mai vorbit și despre distrugerea României. Acesta a precizat că nu politicienii, ci „post-comuniştii şi securiştii au nenorocit România”.

El susţine că actualul şef al Serviciului Român de Informaţii a reuşit să reformeze instituţia, declarându-se convins că serviciile secrete nu sunt implicate în politică, ci în mediul de afaceri. Rareş Bogdan afirmă că la nivelul Partidului Naţional Liberal ”libertatea civililor e mult mai mare decât a celor încadraţi” şi că niciunul dintre prim-vicepreşedinţii partidului nu are legătură cu serviciile de informaţii.

„De 32 de ani, cine a nenorocit România? Că n-au nenorocit-o politicienii! Post-comuniştii şi securiştii, ăsta e adevărul! Mi-au trebuit mulţi ani să înţeleg asta, dar ăsta e adevărul! Am înţeles-o în ultimii ani, am înţeles-o mai bine decât când eram în presă”, a declarat Rareş Bogdan sâmbătă, la Prima Tv, în emisiunea Insider Politic.

Liberalul susține că serviciile secrete nu sunt implicate în politică

„Din fericire nu, pentru că acum sunt conduse de nişte oameni sănătoşi la cap. Şi m-am şi întrebat de multe ori dacă domnul Hellvig, spre exemplu, dacă ar fi fost altcineva în locul dânsului, cum ar fi procedat în relaţia şi în spălarea imaginii şi în reformarea celui mai important serviciu de informaţii din România şi nu cred că ar fi ajuns la performanţele pe care le-a făcut. Faptul că în primele şase luni după ce a ajuns a îndepărtat 44 de generali, dintre care mulţi proveneau din vechiul sistem şi aveau legături cu ceea ce însemnau vechile alianţe ale României, a spus foarte multe. E unul dintre sistemele reformate ale României”, a adăugat politicianul.

Niciunul dintre membrii din conducerea PNL nu este ofiţer acoperit

Rareș a precizat că nu este „un apropiat” al şefilor serviciilor de informaţii. Acesta susţine că „securiştii s-au mutat, au plecat din zona de intelligence, din SIE, de DIA, Direcţia de Informaţii a Armatei care e mult mai puternică decât se ştie la nivel public, din SPP sau din SRI sau din DGIPI şi s-au refugiat în business şi au controlat business-uri, de la echipe de fotbal la corporaţii multinaţionale pe care le-au adus în România pentru că înainte lucraseră, în numele statului român, cu acele corporaţii”.

„Nu ştiu situaţia de la vârful celorlalte partide. Eu spun doar că în Partidul Naţional Liberal nu există această situaţie; nici domnul Motreanu, nici domnul Dumitrescu, nici domnul Flutur, nici domnul Bode, nici e nu suntem ofiţeri acoperiţi. Preşedintele nostru, e simplu: e la vedere, e fost general de Armată cu patru stele, titrat, medaliat în teatre externe, adică la el lucrurile sunt extrem de clare: nu poţi fi şi general şi securist în acelaşi timp. Dânsul este general, militar, asumat, fără a avea vreo legătură cu serviciile de informaţii”, a subliniat Rareş Bogdan.

„Pot să vă spun că în zona Partidului Naţional Liberal – nu cunosc ce face Partidul Social Democrat şi cât de securişti sunt sau nu sunt securişti sau cât de afiliaţi sau controlaţi de servicii sunt cei de la vârful PSD, sau USR, sau UDMR, sau AUR, că nu e treaba mea. Eu vă pot spune că la nivelul Partidului Naţional Liberal libertatea civililor e mult mai mare decât a celor încadraţi, decât vă puteţi închipui, şi influenţa civililor este foarte, foarte mare. PNL rămâne acelaşi partid. (…) Noi nu ne-am schimbat în 32 de ani, am rămas civili. Ăsta e un lucru bun”, a adăugat Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan nu a spus care ar fi acei foşti membri ai serviciilor de informaţii la care face referire.