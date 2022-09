Nicolae Ciucă a precizat că actualele generaţii trebuie să fie recunoscătoare celor care au făcut eforturi pentru ca România să fie parte a NATO şi a Uniunii Europene, el invitându-i pe aceştia să reflecteze asupra felului în care ţara ar fi arătat dacă nu au fi fost parte a acestor structuri.

„Astăzi, România are garanţii de securitate. Ar fi bine să reflectăm un pic unde am fi fost dacă astăzi nu am fi fost membri ai Alianţei Nord-Atlantice sau nu eram membri ai Uniunii Europene. Le-am luat în ordinea cronologică, aşa cum ne-am asumat noi obiectivele la vremea respectivă şi trebuie să le fim recunoscători tuturor celor care au trudit să fim membri ai acestor structuri, iar nouă ne revine sarcina să ne consolidăm statutul şi ne căpătăm în continuare rolul de simbol de credibilitate, de simbol de siguranţă, de simbol de dezvoltare economico-socială pe graniţa de est a Alianţei Nord-Atlantice şi cea a Uniunii Europene. Şi să ne fi gândit ce ar fi însemnat pentru economia României, pentru stabilitatea economică a ţării dacă astăzi nu am fi avut aceste fonduri puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană”, le-a transmis Nicolae Ciucă sâmbătă, tinerilor liberali.

Nicolae Ciucă, despre PNRR: toate obiectivele asumate la nivelul Guvernului au fost îndeplinite la timp

Președintele PNL a declarat că toate obiectivele asumate de guvern în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) au fost atinse până în prezent, el admiţând că au fost obiective „cu destul de multă dificultate”. În ceea ce priveşte fondurile de coeziune, Ciucă spune că „am reuşit să avem un nivel de absorbţie a fondurilor europene la care altădată nici nu ne-am fi gândit”.

„Ştiţi cu toţii cât de multă emoţie şi cât de multă dezbatere a fost pe marginea PNRR: a fost o serie întreagă de temeri, legate de faptul că nu vom reuşi să ne atingem jaloanele, să ne atingem ţintele, să atragem primii bani din PNRR. Ei, vă pot spune că, până în momentul de faţă, toate obiectivele asumate la nivelul Guvernului au fost îndeplinite la timp – este adevărat, cu destul de multă dificultate uneori, şi pe ultima sută de metri, iar aici chiar vă dau un sfat: nu lăsaţi niciodată să treacă timpul fără să rezolvaţi problemele la timp pentru că este singura resursă pe care nu o recuperăm niciodată (…). Revenind la PNRR, iacătă, nu mai târziu de sfârşitul acestei săptămâni am primit avizul de la Comisia Europeană în care prima cerere de finanţare a fost aprobată, primul calup de 4 miliarde de euro vor veni în ţară şi vor sprijini tot ceea ce înseamnă programul de investiţii din România”, a afirmat Nicolae Ciucă sâmbătă, la Şcoala de vară a tineretului Naţional Liberal.