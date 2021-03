Rareș Bogdan a făcut dezvăluiri în premieră: L-a acuzat pe Ludovic Orban de un stil prea autoritar de a conduce PNL.

Europarlamentarul susține că liberalii au nevoie ca puterea să fie distribuită între mai multe persoane, la vârful partidului.

Rareș Bogdan a făcut dezvăluiri în premieră: ”M-am simţit puţin dat deoparte”

Prim-vicepreşedintele Partidului Naţional Liberal Rareş Bogdan nu crede că va candida la preşedinţia partidului deoarece este greu să conducă formaţiunea politică de la Bruxelles şi cel mai probabil va susţine o echipă.

El nu ştie dacă Florin Cîţu va candida la preşedinţia PNL, dar crede că ar trebui să facă parte din conducerea partidului.

Rareş Bogdan nu exclude varianta ca Ludovic Orban să rămână în continuare preşedinte ”dacă înţelege să construiască o echipă în care şi ceilalţi au ceva de spus”.

Dar el nu a exlus şi candidaturi ale lui Florin Cîţu, ale cuiva din Ardeal, poate Emil Boc. ”Şi Ilie Bolojan e un om de acţiune, un om bun”, a mai transmis prim-vicepreşedintele PNL.

”Unii, când văd un personaj cunoscut, volubil, care comunică relativ uşor, care are o anumită simpatie publică, apare în încrederea populaţiei, unii poate devin invidioşi sau se tem.

Eu le-am explicat acelor unii că nu e cazul, pentru că eu nu candidez la preşedinţia partidului”, a afirmat Rareş Bogdan, duminică, la Prima TV, scrie news.ro.

”Nu neapărat Ludovic, poate oameni din jurul său şi s-a lăsat influenţat. M-am simţit puţin dat deoparte după alegerilor parlamentare. Dacă vă uitaţi pe pagina partidului, nu o să vedeţi nicio poză cu Rareş Bogdan în doi ani de zile şi multe alte chestiuni”, a spus europarlamentarul.

”Abia am ajuns la Bruxelles, am luat un mandat acolo”

El a mai fost întrebat şi dacă se aştepta să îi fie propusă o candidatură la Primăria Capitalei.

”Nu, pentru că am renunţat împreună cu Ludovic. Noi am fost testaţi amândoi, stăteam bine şi am considerat că pentru Bucureşti opţiunea cea mai sigură de a o îndepărta pe Gabriela Firea şi pe PSD din administraţie este Nicuşor Dan, pentru că altfel Nicuşor lua opt la sută ca independent.

Avea un nucleu de opt la sută pe care cu greu l-am fi rupt şi eu, şi Ludovic sau alt candidat, Violeta Alexandru din partea noastră”, a explicat Rareş Bogdan.

El a dezvăluit că i-a fost propusă şi o funcţie de ministru.

”Mi-a propus în primul guvern, s-a discutat pentru al doilea guvern. În primul guvern Ludovic a fost extrem de deschis. Mi-a făcut propuneri de trei, mi-a zis gândeşte la asta şi două ministere, unul trebuia să stau de vorbă şi cu preşedintele pentru el, iar celălalt era strict în apanajul lui. Nu spun mai multe.

Şi am spus: Ludovic, abia am ajuns la Bruxelles, am luat un mandat acolo”, a precizat Rareş Bogdan.

El a mai declarat că nu crede că va candida la preşedinţia PNL.

”Voi susţine o echipă”

”Nu m-am gândit încă, dar nu cred. Cred că voi susţine o echipă, nu neapărat să fiu eu pentru că e greu de la Bruxelles să conduci un partid.

Nu sunt 100% convins, dar sunt aproape convins că voi susţine o echipă care să înţeleagă că PNL nu trebuie să ajungă la soarta PNŢ, că PNL trebuie să rămână un partid de minim 25-30%, că PNL trebuie să facă ceea ce trebuie, adică să guverneze.

Nu cred că astăzi trebuie să discutăm despre asta. Noi cei din partid dacă suntem conştienţi trebuie să ne punem în spatele lui Florin Cîţu ca premier şi să îl susţinem în actul de reformă şi să îl împingem chiar în actul de reformă”, a afirmat Rareş Bogdan.

El consideră că Florin Cîţu ar trebui să candideze pentru o funcţie în conducerea PNL.

”Treaba lui dacă candidează, nu ştiu ce face. Ar trebui să candideze pentru o funcţie în conducerea partidului, adică la vicepreşedinte. Poate să fie prim-vicepreşedinte, preşedinte executiv, preşedinte”, a precizat Rareş Bogdan.

El nu exclude ca Ludovic Orban să continue în fruntea PNL, dar cu anumite condiţii.

”PNL nu ar trebui să uite asta niciodată”

”Sau poate să fie Ludovic, dar trebuie să înţeleagă că trebuie să îşi construiască o echipă în care şi ceilalţi să aibă un cuvânt de spus, adică să fie mai puţin – eu am folosit o exprimare pe care am regretat-o, eu vorbesc frumos, nu înjur – să fie mai puţin autocratic, să împartă puterea. Adică şi un preşedinte executiv sau prim-vicepreşedinţii să aibă putere.

Deocamdată, are prima şansă, dar asta nu înseamnă că nu se poate construi o alternativă. deocamdată există, poate să candideze Florin Cîţu, poate să candideze cineva de Ardeal.

Poate Emil Boc, de ce nu? Şi Ilie Bolojan e un om de acţiune, un om bun”, a mai transmis prim-vicepreşedintele PNL.

”La alegerile europarlamentare, dacă nu era Rareş Bogdan – nu ştiu dacă aţi auzit de el şi cu Klaus Iohannis, PNL lua 20%.

Deci dacă Klaus Iohannis nu avea referendumul şi implicarea sa extrem de activă în spaţiul public, în susţinerea referendumului şi dacă Rareş Bogdan nu venea de la o măsuţă de la parlamentar, PNL atingea cu greu 20% şi nu vreau să fiu deloc arogant, vreau să fiu realist.

PNL nu ar trebui să uite asta niciodată, nici în ceea ce-l priveşte pe Klaus Iohannis, în partea mea, dacă uită sau nu, nu contează”, a menţionat Rareş Bogdan.

”PNL nu s-a impus la parlamentare”

El a afirmat că următoarele alegeri au fost câştigate de către Iohannis, respectiv de către primarii PNL.

”Al doilea rând de alegeri le-a câştigat Klaus Iohannis, nu le-a câştigat Rareş Bogdan, nu le-a câştigat Ludovic Orban, nu PNL, le-a câştigat Klaus Iohannis, care a fost un candidat care a putut să vină cu un proiect de ţară valoros şi care a putut să îşi arate că a ţinut România pe linia de plutire democratică şi a reafirmat-o internaţional într-un moment în care Liviu Dragnea, Şerban Nicolae, Nicolicea şi Codrin Ştefănescu o duceau în gard.

Sau în alte părţi. Iar în al treilea moment al alegerilor am avut alegerile locale. La alegerile locale nici Rareş Bogdan, nici Ludovic Orban nu a câştigat alegerile, le-a câştigat Emil Boc, Ilie Bolojan, Alin Tişe, Gheorghe Flutur, Romeo Dunca”, a mai transmis Rareş Bogdan.

El crede că la alegerile parlamentare PNL trebuia să îşi spună cuvântul, dar nu a făcut-o.

”Am avut al patrulea rând de alegeri în care partidul trebuia să îşi pună cuvântul şi să facă 35%. Nu a făcut 35%, a făcut 25%. De ce?

Criza pandemică a fost dură, sigur că măsurile respective de protejare a vieţii cetăţenilor ne-au afectat în mod direct, sigur că au fost şi erori, nu mai vreau să vorbesc”, a mai declarat Rareş Bogdan.

Sursă foto: Inquam Photos / Raul Stef