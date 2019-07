Totuși plecarea lui la Bruxelles îl va scoate de pe tabla de șah a puterii, în condițiile în care PNL pare să-l fi izolat deja. Noul președinte al PNL București este Violeta Alexandru, consiliera lui Ludovic Orban, iar fostul moderator de la Realitatea Tv pare să nu mai aibă niciun cuvânt de spus în interiorul partidului.

Jurnalistul Ion Cristoiu este de părere că tot acest conflict între Rareș Bogdan și Ludovic Orban, care l-a scos din cărțile puterii, l-ar avea de fapt la bază pe Klaus Iohannis.

„Nu știu care este dedesubtul, circulă și zvonul că de fapt totul a pornit de la Klaus Iohannis, e greu de presupus că Orban își permitea această ofensă adusă lui Rareș Bogdan fără aprobarea Cotroceniului. Pot să fie două explicații: una, Klaus Iohannis s-a închinat sau s-a înclinat în fața deciziei partidului, dar există și zvonul, și îl iau în serios, că de fapt Rareș Bogdan cu Klaus Iohannis s-au certat. Nu știu de ce, e greu de presupus că Orban făcea de capul lui. Poate că, până la un moment dat, Rareș Bogdan luat de apele alea că a salvat PNL-ul, l-o fi supărat, nu știu, n-am relații cu cel de la Cotroceni și nu-l cunosc… Indiferent, după părerea mea era mult mai bun Rareș Bogdan”, a spus Ion Cristoiu pentru Mediafax.

Existăm însă și posibilitatea ca între Klaus Iohannis și Rareș Bogdan să nu fi existat niciun conflict, dar președintele în exercițiu să se teamă de ascensiunea fulminantă a jurnalistului, care i-ar fi putut pune în pericol candidatura. Același lucru s-ar fi întâmplat și cu Mihai Fifor, conform surselor Capital. Când acesta devenise un pericol pentru Klaus Iohannis și Cotroceni, grupul din jurul președintelui a conceput un plan prin care să-l scoată din joc, chiar cu mâna lui Liviu Dragnea. Fifor a pierdut la acel moment boom-ul de imagine de care beneficia datorită poziției sale foarte bine conturate în Guvern. Revenit în prim plan, el are în continuare șanse la scaunul de președinte, dar mult mai mici decât în urmă cu câteva luni.

Ce spune Rareș Bogdan

Rareș Bogdan a reacționat la miezul nopții, într-o postare pe facebook și a ținut să precizeze că abia așteaptă să intre în precampanie alături de Klaus Iohannis.

„Nu, nu m-am certat cu președintele Klaus Iohannis. Din contra, ne înțelegem excepțional. Gândim la fel și abia aștept sa începem treaba in precampanie și apoi in campania electorală, umăr la umăr, atat in tara cat si in Diaspora. Vom fi peste tot. Stiu cine a lansat zvonurile acestea mizerabile, zvonuri cărora le-au căzut victime și oameni de maxima buna credinta, analiști, Editorialiști sau comentatori. Fără a avea vreo vina aceștia.

Unii sunt consilierii și camarila unui Președinte de partid, ceilalți sunt oameni dintr-o televiziune. Nu spun care. Spun doar ca sunt mâhnit ca vine de la ei. Deci sa fie clar, eu nu am făcut nimic care sa îl deranjeze pe Președintele Klaus Iohannis, dansul nu a făcut nimic care sa ma facă sa reactionez in vreun fel critic sau negativ. Din contra! Am fost și suntem o echipa pentru România. Veți vedea singuri. Nu spun mai mult. Luptam și Câștigam! #impreuna și in 2019!”, a scris Rareș Bogdan pe pagina lui de facebook.

