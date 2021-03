Rareș Bogdan a explodat: Nu mai acuzați fără sa va informați! Liderul liberal spune că restricțiile adoptate în țara noastră împotriva Covid-19 nu sunt nici pe departe așa de dure, în comparație cu ce se întâmplă în alte țări europene.

În plus, campania de vaccinare de la noi merge mult mai bine decât la alții, arată europarlamentarul.

Rareș Bogdan a explodat: ”România este printre cele mai relaxate țări”

”Va rog sa nu mai acuzați fără sa va informați. Romania este printre cele mai relaxate tari din punctul de vedere al măsurilor luate împotriva răspândirii Covid19. Da, Da, exact așa este.

La nivelul Europei suntem in top 5 ca măsuri luate și in top 3 ca număr de persoane vaccinate. Sunt tari europene importante care nu au ajuns încă la 100.000 de vaccinuri administrate, iar noi am sărit de 1.100.00!

La Bruxelles, Paris, Viena, Amsterdam, Milano, Madrid, Londra, Barcelona, Roma și in multe alte orașe și capitale europene sunt închise restaurantele, cafenelele, Bistro-urile și au ajuns sa se închidă inclusiv restaurantele hotelurilor.

Sunt restricții de circulație in multe orașe europene importante incepand cu ora 18.00! Nu spun toate acestea decât pentru a arată ca măsurile luate la nivel european sunt mult mai restrictive decât in Romania, de cele ‘mai multe ori.”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

”Nu mai acuzați dacă nu vă informați”

”Va rog nu mai acuzați dacă nu va informați. Inclusiv situația cu deschidere/închiderea școlilor a fost o măsura condiționata strict de gradul de infectare.

Nimeni, NICIODATĂ nu și-ar fi dorit sa țină copiii departe de sălile de cursuri, va rog sa ma credeți. Toată lumea e conștientă ca școala făcută in sala de clasa este mult superioară calitativ celei online.

De asemenea va asigur ca nimeni nu iubește îngrădirea libertății de circulație și nu dorește in general suspendarea vreunei libertăți individuale. Nimeni!

Și încă ceva, niciun guvern, putere, om politic, manager, NU câștiga nimic din îngrădirea libertăților. Nimeni nu își dorește așa ceva in Europa!

Din păcate însă, s-a constatat ca cea mai buna formula de lupta împotriva acestui teribil virus este și rămâne distanțarea socială, ca ne place sau nu.

Și asta o spune un om care iubește oamenii, dialogul direct, iubește viata dar care vede prin prisma meseriei actuale cum arată Europa in mod direct, in vremuri de Covid.

Sa speram in vremuri mai bune……Bucurii și sănătate tuturor.”, a încheiat europarlamentarul.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea.