În cadrul interviului pentru Antena Stars, Raluca Pastramă a povestit că nu dorește să trăiască în trecut. Ea este de părere că divorțul de Pepe a fost cea mai bună decizie dar și cea mai grea. Fosta soție a lui Pepe a precizat că ei au încercat, ani la rând, să salveze căsnicia.

„Au fost ani întregi în care am încercat amândoi. Nu a fost să fie. Este cel mai bine să nu te mai uiți înapoi. Doar să înveți din ce a fost, să nu mai repeți greșeli, asta clar. Dacă ai învățat, atunci da, poți merge înainte și poți progresa. Dacă n-ai învățat și sta să te uiți tot timpul în trecut și stai să te gândești ce-ar fi fost dacă, atunci n-ai făcut nimic. (…) Nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea că o să ajung să divorțăm, dar consider că e mai bine să fim fericiți. Cred că e mult mai bine așa. Au fost ani de zile în care am făcut noi tot ce am putut împreună să reușim să fie bine”, a declarat Raluca Pastramă.