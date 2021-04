Pepe a trecut printr-un divorț rapid, dar și dureros, însă acest lucru nu l-a făcut pe artist să nu își mai poată regăsi fericirea. În urmă cu câteva săptămâni, în spațiul public au apărut mai multe informații potrivit cărora el și raluca ar forma un cuplu, iar imaginile cu cei doi artiști au alimentat părerile fanilor.

În acest context, Pepe a decis să spună adevărul. Mai exact, a vorbit despre relația pe care o are cu Raluka și, fără prea multe cuvinte, artistul a recunoscut că se plac reciproc, dar și că se înțeleg foarte bine.

Totodată, Pepe a mai adăugat că cei doi se îmbrățișează mereu când se văd, se pupă iar acest lucru este ok pentru artist.

„Am o relație foarte mișto cu Raluka, suntem colegi, ne știm foarte bine. O plac, mă place, de câte ori ne vedem ne luăm în brațe, ne pupăm, suntem ok”, a explicat Pepe într-un vlog, pe YouTube.

De cealaltă parte, Rluka alimentează și ea speculațiile fanilor. Artista s-a fotografiat într-un tricou alb, mulat, iar imaginea a apărut pe contul ei personal de Instagram. Aici, Pepe i-a lăsat un comentariu destul de îndrăznet, iar artista nu l-a lăsat să aștepte prea mult, dându-i un răspuns pe măsură.

„Treci acasă că e frig” i-a scris pepe, Ralukăi, în comentariul cu pricina. Răspunsul artistei nu a întârziat să apară: „vaaaaai 😂😂😂” a scris și Raluka, într-un comentariu.

Pepe nu renunță la verighetă

În același vlog, Pepe a vorbit și despre problema verighetei în contextul în care mulți fani se întreabă de ce nu a renunțat la ea. Artistul susține că pentru el, verigheta este doar un accesoriu pe care îl poartă oricând dorește.

Totodată, acesta a mai adăugat că există zile când o poartă și zile în care renunță la ea, fără a avea neapărat o însemnătate.

„Am văzut-o și pe aia cu ”Pepe a renunțat la verighetă”…

Mâine o s-o am. Mie mi se pare fix un accesoriu, adică mie îmi place, o s-o port, n-o am acum la mână pentru că am avut filmări și n-am putut s-o port. De vreo 4-5 zile n-am mai pus-o pe mână dar asta nu înseamnă că mâine n-o pun înapoi”, a mai spus Pepe la BarOnline.