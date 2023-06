Smiley și-a unit destinul cu Gina Pistol. Acesta a fost subiectul zilelor trecute, iar toată presa a transmis nenumărate informații de la cea care a fost considerată, pe bună dreptate, nunta anului.

Nu multă lume știe că celebrul artist a avut numeroase cuceriri în trecut. Poate cea mai cunoscută este relația cu Laura Cosoi. Cei doi au fost mulți ani de zile împreună, iar apropiații au fost convinși că frumoasa vedetă va fi cea care îl va convinge pe Smiley să renunțe la burlăcie. Lucrurile nu s-au petrecut deloc așa, ba mai mult, s-a speculat la acel moment că artistul ar fi suferit după despărțirea de la Laura Cosoi.

Smiley a iubit-o intens timp de doi ani de zile

Un lucru poate de mulți dat uitării este o altă relație pe care Smiley a avut-o cu o persoană la fel de cunoscută. Ea a fost cea cu care s-a iubit înainte de a fi cu Laura Cosoi. Se întâmpla în anul 2005, când Smiley a cunoscut-o pe Sânziana Negru. Aceasta este influencer și are o carieră prosperă în lumea televiziunii. Ea a fost prezentatoare la Kiss TV și Music Channel.

Cei doi s-au întâlnit și s-au îndrăgostit chiar în studioul lui Marius Moga. Cei doi s-au iubit cu foc timp de 2 ani. În 2006, după un an şi jumătate de relaţie, bruneta s-a mutat la Smiley în apartament şi chiar spera ca solistul să o ducă în faţa altarului. Însă, ruptura s-a produs când Smiley a cunoscut-o pe Laura Cosoi. Gurile rele au susținut atunci că Smiley ar fi părăsit-o pe brunetă pentru blondă, însă niciunul dintre ei nu a confirmat acest lucru.

„A fost o relație frumoasă, am fost aproape doi ani împreună. Nu ne-am despărțit din cauza altei persoane, relația noastră s-a terminat atunci când s-a consumat. Ne-am cunoscut în studioul lui Marius Moga, eu eram la facultate la Cluj. Ne pupăm pe obraz chiar și acum, când ne vedem”, povestea Sânziana în urmă cu ceva timp”, a spus aceasta, la un moment dat.

Gina Pistol este cea care a reușit să-i fure inima cântărețului

Acum, însă, toate acestea sunt date uitării. Smiley și-a întemeiat o familie și pare mai împlinit ca niciodată.

„Cununia civilă a fost scurtă. Am spus un „DA” cântat, că dacă Andrei nu l-a cântat și l-a spus clar și răspicat am zis să îl cânt eu, după care ne-am dus spre cununia religioasă unde într-adevăr am plâns. (…) Nu am plâns că a venit tata. Tatăl meu, cu care am o relație civilizată, l-am invitat inclusiv la botezul fiicei mele și a ales să vină și la cununia civilă și la cununia religioasă, ceea ce am apreciat, dar nu s-a tolănit nimeni pe jos ca-n telenovele…”, a povestit Gina Pisol în urmă cu câteva zile.