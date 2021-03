Pepe a fost surprins în urmă cu câteva zile alături de Raluka. Cei doi râdeau, iar în una dintre fotografii, artistul a și îmbrățișat-o. Toți fanii au rămas șocați și așteptau un răspuns, iar acum artistul a spus totul, în direct.

Cei doi cântăreți au fost invitați la petrecerea aniversară a unui amic comun, unde s-au distrat de minune împreună, iar filmările făcute de Ana Baniciu cu cei doi au reușit să pună pe jar showbiz-ul.

S-a speculat deja faptul că Raluka și Pepe ar avea o relație, așa că artistul a vrut să clarifice acest aspect.

În cadrul filmărilor de la emisiunea „Te cunosc de Undeva”, Pepe a vorbit despre relația dintre el și Raluka, iar artista a intervenit și ea.

Mai exact, în timpul fimărilor, Pepe a luat-o pe Raluka în brațe și le-a transmis fanilor că trebuie să știe adevărul. În acel moment, atât artistul, cât și cântăreața au început să râdă în hohote, semn că între cei doi nu există nimic mai mult decât o relație de prietenie.

“Șoc! Băi, trebuie să știți adevărul! Cine este, de fapt, între mine și Raluka?”, a zis Pepe. Andrei Ștefănescu a intervenit și el.

“Am auzit că este într-o relație cu tine? E adevărat?”, i-a răspuns imediat Andrei Ștefănescu lui Pepe, izbucnind în râs.

Reacția Ralukăi nu a încetat să apară. Aceasta a izbucnit în râs alături de ceilalți colegi, amuzată de speculațiile făcute în spațiul public.

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat

Raluca Pastramă și Pepe au decis să divorțeze în urmă cu câteva luni, iar artistul a fost cel care a făcut anunțul. ”Vreau să fac un anunț extrem de important pentru mine și cred că și pentru voi. E trist, dar e adevărat. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni.

Dar,de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu și ea. Nu mai există tensiuni, ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educația lor. (…) Suntem doi oameni maturi, ne asumăm. În momentul de față, fiind de comun acord, vom merge la notar și nu există nici un fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar, dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul”, spunea Pepe.