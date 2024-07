Acum, Mediascope se ocupă de implementarea proiectelor cross-channel pentru mai mult de 20 de branduri internaționale și globale, pe trei continente și în peste 80 de țări.

Industria de advertising este provocatoare și acest lucru face ca proiectele să reprezinte un challenge de fiecare dată și pe fiecare direcție nouă pe care o dezvolți.

„Noi cei mai buni suntem la proiectele out of the box, acelea în care poți să contribui cu valoare adăugată prin maturitatea și experiența la care a ajuns businessul pe care îl conduc, alături de partenerul meu de aproape 20 de ani. Am încercat tot timpul și am scos în evidență la fiecare proiect calitatea și nu cantitatea, beneficiile și nu discountul“, declară Raluca Bocai, managing partner Mediascope, pentru Capital.

„Anul trecut, am dat start unui proces de analiză a percepției de brand & business. Obiectivul principal al Auditului de Brand a fost acela de a structura compania la nivel organizațional, având drept model agențiile de top ale industriei de publicitate internațională“, mai spune Raluca.