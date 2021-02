Pep pare să fi depășit deja divorțul de Raluca Pastramă. Imediat ce restricțiile s-au ridicat, artistul a ieșit în oraș să se distreze alături de mai mulți prieni, printre care se numărau și Ana Baniciu, dar și Raluka.

Gesturile făcute de artist și imaginile cu el și cu Raluka, dau de înțeles că Pepe ar fi înlocuit-o deja pe Raluca Pastramă.

De menționat este faptul că, atât Pepe cât și Raluka, sunt și concurenți la Te cunosc de undeva, la Antena 1. Cei doi au fost filmați de Ana Baniciu, în timpul petrecerii și păreau se simtă foarte bine unul în compania celuilalt, iar gesturile lor i-au făcut pe mulți dintre fanii cântărețului să spere că Pepe și-ar putea găsi iubirea alături de frumoasa artistă.

Totodată, în imagini se poate vedea că Pepe a și îmbrățișat-o pe Raluka, însă până în prezent nu se știe dacă este vorba doar despre o prietenie sau despre ceva mai mult.

Raluka și Pepe se cunosc de foarte multă vremea, iar artista a fost și invitată în cadrul emisiunii online a cântărețului.

La fel ca și Pepe, și Raluka. atrecut printr-o perioadă grea. Ea și-a început cariera de la o vârstă destul de fragedă, iar cea mai mare problemă a ei este că nu știe să refuze.

„În afară de faptul că eram cea mai mare cântăreață din sufragerie, am avut vreo două trupe. Pe la 13 ani cântam la nunți. Am cântat muzică ușoară cu o trupă. Era drăguț. Practic, am făcut bani de mică.

Mi-a fost greu să spun nu. Întotdeauna mi-a fost greu să spun nu. Câteodată spun da și unor proiecte pe nu care vreau neapărat să le fac, dar le fac pentru că nu pot să spun nu”, declara Raluka.

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat

Pepe și Raluca Pastramă au reușit să divorțeze după un mare scandal și acuzații foarte grave. În prezent, cei doi foști soți se înțeleg bine, pentru liniștea și educație copiilor. Pepe a fost cel care a făcut anunțul.

„Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu, și ea. Nu mai există tensiuni sau cel puțin nu mai vrem să existe acele tensiuni. Ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii. Vrem să avem o comunicare bună pentru educația și pentru fericirea copiilor noștri.

Cel mai greu ne-a fost să discutăm cu copiii. După ce am trecut acest prag, vă mărturisesc că restul nu mai contează. Ce putem să facem? Am încercat, am făcut tot posibilul, dacă nu se poate, nu se poate. Eu cu Raluca comunicăm bine. Ne vedem zilnic”, a anunțat Pepe.