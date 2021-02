Pepe a vorbit despre divorțul de Raluca și deși în 2021 a divorțat oficial de aceasta, speră că în acest an schimbările vor fi în bine. Acesta își dorește să petreacă cât mai mult timp cu Maria și Rosa, dar și cu rudele sale. În ceea ce privește viața profesională, el își dorește să fie sănătos, să poată continua să creeze cât mai mult.

„De la anul 2021, aştept schimbări în bine. Am început, din punctul meu de vedere, cu mult aplomb, cu mult curaj, ştiind că, dacă am trecut peste 2020, care a fost extrem de dificil, în 2021 lucrurile deja sunt oarecum în avantajul meu, pentru că nu am stat degeaba, şi asta contează foarte mult. Profesional, îmi doresc să continui, să fiu sănătos, să pot să creez, să înregistrez cât mai multe videoclipuri, cât mai multe single-uri, să am proiecte în TV şi să merg foarte bine şi pe partea de online. Personal, nu pot să îmi doresc decât sănătate şi să mă bucur de familia mea şi de copiii mei”, a declarat Pepe pentru revista VIVA!.

Pepe: Cred în dragoste, dar nu mă grăbesc

Legat de dragoste și dacă mai crede în ea, acesta a spus că susține în continuare dragostea adevărată. Pepe a punctat faptul că se poate trece peste orice dacă există comunicare în cuplu. Pe de altă parte, în privința geloziei din „orice prostie sau orice privire” înseamnă că ești paranoic, a mai spus artistul.

„Da, cred în căsnicie, cred în dragoste, asta nu înseamnă că mă grăbesc şi nu înseamnă că se va întâmpla. Dar cred şi susţin dragostea adevărată, susţin căsniciile, susţin tinerii care se iubesc sincer şi necondiţionat să facă acest pas şi sunt sigur că Dumnezeu le aşază pe toate aşa cum merită fiecare în parte (…). Comunicând, poţi trece peste orice. Așa, să fii gelos pe orice prostie sau orice privire a cuiva mi se pare că deja eşti paranoic. Am trecut prin toate fazele şi am ajuns ceea ce sunt acum doar prin experienţele de viaţă. Mie mi se pare că sunt mult mai echilibrat ca acum 20 de ani, dar îmi face plăcere şi îmi asum această piesă (n.r.: «Sunt gelos») ori de câte ori o cânt, pentru că mă simt extrem de posesiv atunci când e nevoie”.