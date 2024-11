Participanții la acest eveniment, opt designeri români, atât nume noi, cât și artiști deja consacrați, au avut mână liberă la creație, au fost încurajați să-și definească direcțiile principale de creație în colecțiile prezentate în cadrul celei de-a 15-a ediții a evenimentului „Fashion Moments”.

Designeri români la „Fashion Moments”

Luni seară, la Hotel Caro, în zona de nord a Capitalei, au participat la acest eveniment următoarele nume din lumea modei din România: Iza Van Dee, Raluca Soare, Denis Predescu, „Black Sheep” by Cristina Diaconu, „Maam With Love” by Alexandra Sandu, „Idilyc” by Corina-Elena Gheliuc, Roata Carmen și Bianca Prundeanu.

După cum s-a menționat mai sus, acest eveniment organizat de Alin Gălățescu, „Fashion Moments” devine o tradiție. De exemplu, o defilare de modă a avut loc și la Sala Mare, la ARCUB, în cadrul evenimentului „Dialoguri – Moda vs sculptura – Dalí”. Este vorba despre diferite colecții de modă ce au în spate inspirația din creațiile celebrului artist suprarealist Salvador Dalí.

„Am avut de-a lungul timpului colecții inspirate și de personalități românești la aceste evenimente, precum Nichita Stănescu sau Constantin Brâncuși. De data aceasta, tema ne-a lăsat libertatea de a face fiecare ceea ce ne reprezintă”, spune Raluca Soare, designer de modă, participantă la acest eveniment „Fashion Moments”.

Raluca Soare și-a prezentat colecția la „Fashion Moments”

Printre designerii ce au și-au prezentat colecție la eveniment s-a numărat și Raluca Soare. Raluca și-a prezentat colecția „Metallic Love”, compusă din 14 ținute. Întrebată despre inspirația din spatele numelui colecției, aceasta a fost foarte deschisă să ofere detalii.

„Love pentru că nu putem face nimic fără iubire. Cel puțin la mine, când creez, accesez în primul rând iubirea pentru materiale, pentru țesături, pentru culoare, pentru clientele mele, pentru cine știu că va fi cu ochii pe ținute”, a declarat designerul.

În ceea ce privește cuvântul „metallic”, Raluca a spus că aceasta era direcția spre care se îndreptau și ceilalți participanți. De asemenea, faptul că cât de curând vin și sărbătorile, tinutele trebuie să aibă ceva paiete, să fie glamour.

Designerul se inspiră atunci când crează din ceea ce o înconjoară, din ceea ce vede.

„Inspirația vine pur și simplu de cele mai multe ori. Se creează în orice zi, în orice moment poate să apară o imagine cu o combinație de culori de afară, din natură, din forma blocurilor, din zâmbetul oamenilor, din juxtapunerea unor culori care imediat mă duc către un imprimeu sau către un model”, a adăugat Raluca Soare.

Anul 2024 a fost unul prosper din perspectivă de afaceri. În ceea ce privește creativitatea, designerul a declarat că a fost un an extrem de prolific.