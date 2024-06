Acum 20 de ani, am început prin a face frumos inclusiv un flyer, ne-a plăcut să creăm. O facem în continuare, creăm pentru parteneri, clienți locali și externi”, a declarat Raluca Bocai, managing partner Mediascope, pe scena Galei Capital Femei de Succes 2024.

„Mulțumesc, în primul rând, partenerului meu de business, soțului meu, alături de care am crescut această companie cu multă pasiune și multă creativitate. Inclusiv legat de faptul că în această seară am creat ceva, ca să pot veni aici, lăsându-l acasă cu cei trei copii pe care îi avem.

În cadrul Galei Capital Capital Femei de Succes, ediția 2024, Raluca Bocai, managing partner Mediascope, a fost premiată pentru implementarea de proiecte cross-channel în peste 80 de țări.

Prezentă pe piața din România de 19 ani, agenția Mediascope furnizează servicii de brand management 360 pentru brand-uri locale, internaționale și globale, cu focus pe trade marketing. Acum, se ocupă de implementarea proiectelor cross-channel pentru mai mult de 20 de branduri internaționale și globale, pe trei continente și în peste 80 de țări.

Industria de advertising este provocatoare și acest lucru face ca proiectele să reprezinte un challenge de fiecare dată și pe fiecare direcție nouă pe care o dezvolți.

„Noi cei mai buni suntem la proiectele out of the box. Acelea în care poți să contribui cu valoare adăugată prin maturitatea și experiența la care a ajuns businessul pe care îl conduc, alături de partenerul meu de aproape 20 de ani.

Am încercat tot timpul și am scos în evidență la fiecare proiect calitatea și nu cantitatea, beneficiile și nu discount-ul“, declară Raluca Bocai, managing partner Mediascope, pentru Capital.

„Anul trecut, am dat start unui proces de analiză a percepției de brand & business. Obiectivul principal al Auditului de Brand a fost acela de a structura compania la nivel organizațional, având drept model agențiile de top ale industriei de publicitate internațională“, mai spune Raluca.