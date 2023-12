De ce a plecat Loredana de la PRO TV? Cântăreața a dezvăluit abia cum motivul pentru care a luat această decizie, acum aproape șase ani, și a semnat cu Antena 1.

În 2018, artista plecat din juriul emisiunii „Vocea României”. Decizia ei a șocat publicul de la noi din țară, mai ales că făcea parte din echipă de șapte ani.

A fost neașteptată plecarea mea, pentru că a venit într-un moment interesant, dar eu am avut mereu parte de schimbări radicale, niște mutări total imprevizibile pe multe planuri. Făceam de 7 ani Vocea României”, a declarat ea în podcastul lui Mihai Morar .

Loredana a mai spus că schimbările semnificative în conducerea PRO TV au fost factorul principal care a determinat-o să părăsească emisiunea. Plecarea fostului patron al postului, Adrian Sârbu, alături de un grup de persoane-cheie din echipa PRO TV, a avut un impact considerabil asupra artistei.

„Nu mă mai regăseam, nu mai era nimeni din cei de la început acolo! Toată lumea voia să o ia în toate direcțiile și în ciuda acestei mișcări haotice care se crease, am zis că trebuie să rămân acolo, dar după doi ani mi-am dat seama că mă învârt în cerc, nu evoluez și mă învârt în aceeași direcție.

După ce a părăsit PRO TV, Cântăreața a găsit rapid o nouă oportunitate în televiziune. Artista s-a alăturat echipei de la Antena 1, unde a semnat pentru două emisiuni de succes, „Next Star” și „X Factor”.

„Când a venit propunerea Antenei, Next Star și X Factor am zis de ce nu. Dacă oricum acolo, sentimental, lucrurile nu mai erau cum fuseseră și simțeam că nu mă mai regăsesc am zis să încerc asta, e o posibilitate și să încerc ceva nou. De ce să stau pe aceeași șină de tren? Și a fost o mișcare extraordinară.

M-am realizat în foarte multe lucruri, de când am venit la Antena 1. Televiziunea o să rămână, este un alt fel de entertainment”, a spus ea.