Loredana Groza, adevărul despre divorț! Este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară, dar a păstrat mereu discreția în ceea ce privește viața sa personală. Acum însă, a vorbit deschis despre despărțirea de producătorul de film Andrei Boncea.

Loredana Groza și Andrei Boncea s-au căsătorit în anul 1998. Împreună, au și o fiică în vârstă de 25 de ani. Căsnicia lor părea una perfectă, așa că vestea separării a venit ca un șoc pentru toată lumea. Dar în urmă cu câțiva ani, tensiunile dintre ei ieșiseră la suprafață. Cântăreața chiar renunțase la verighetă și nu s-a mai afișat în public alături de soțul ei.

Confirmarea divorțului a venit la începutul lui 2023, din partea tatălui Loredanei, Vasile Groza. Și totuși, artista nu a vorbit despre acest subiect până acum. A spus că nu dorește să ofere detalii, deoarece este o parte a vieții sale pe care nu dorește să o expună publicului larg.

Cântăreața a fost criticată pentru decizia de a divorța după mai bine de două decenii de căsnicie. A afirmat însă că ea știe care este adevărul ei și își asumă răspunderea.

Loredana i-a sfătuit pe oameni să facă alegeri responsabile și să nu lase comentariile negative să îi afecteze. Artista a recunoscut, totodată, că în trecut, se temea de bătrânețe. Acum însă, nu îi mai este frică și trăiește fiecare zi la maxim, a adăugat ea.

Artista a avut, de asemenea, un sfat pentru femei. A spus că femeile nu ar trebui niciodată să depindă de un bărbat pentru a realiza ceva în viață.

„Eu nu am fost genul de femeie care să mă îndrăgostesc aiurea. Dacă am mai făcut-o cu cineva, am făcut-o mai mult din cauza hormonilor. Le spun fetelor că, de multe ori, hormonii gândesc pentru noi, nu noi. Femeile nu ar trebui să se bazeze pe un bărbat ca să facă ceva cu viața lor”, a afirmat ea.