Pepe nu mai putut rezista! Cum a fost înșelat? Artistul a spus ce are pe inimă

Pepe a povestit recent pe canalul său de YouTube cum a aflat că a fost înşelat de Oana Zăvoranu, fosta lui soţie.

„Dacă afli că nevastă-ta, când tu nu ești acasă, îți zice că se duce la o prietenă, ce faci? Te convingi că așa e. Am stat vreo 3 ore până a ieșit de la un apartament, eu știam că a mai fost acolo, dar ieșea singură. La un moment dat a ieșit cu el și am zic gata, acum am făcut flagrantul.

Eu eram plecat din București, și eu mincinos. Faza dură a fost că eu mergeam în spatele lor și vorbeam cu ea la telefon. Era parcat în fața casei lui și eu parcat în spatele lor și ea aștepta să închid eu telefonul să își poată lua la revedere de la el, iar eu nu-i lăsam”, a povestit artistul pe rețeaua respectivă.

Dezvăluiri din relația cu Raluca Pastramă

Pepe a fost surprins la începutul acestei luni alături de Raluca. Cei doi râdeau, iar în una dintre fotografii, artistul a și îmbrățișat-o. Toți fanii au rămas șocați și așteptau un răspuns, iar acum artistul a spus totul, în direct.

Cei doi cântăreți au fost invitați la petrecerea aniversară a unui amic comun, unde s-au distrat de minune împreună, iar filmările făcute de Ana Baniciu cu cei doi au reușit să pună pe jar showbiz-ul.

S-a speculat deja faptul că Raluca și Pepe ar avea o relație, așa că artistul a vrut să clarifice acest aspect. În cadrul filmărilor de la emisiunea „Te cunosc de Undeva”, Pepe a vorbit despre relația dintre el și Raluca, iar artista a intervenit și ea.

Mai exact, în timpul fimărilor, Pepe a luat-o pe Raluca în brațe și le-a transmis fanilor că trebuie să știe adevărul. În acel moment, atât artistul, cât și cântăreața au început să râdă în hohote, semn că între cei doi nu există nimic mai mult decât o relație de prietenie.

„Șoc! Băi, trebuie să știți adevărul! Cine este, de fapt, între mine și Raluca?”, a zis Pepe. Andrei Ștefănescu a intervenit și el. „Am auzit că este într-o relație cu tine? E adevărat?”, i-a răspuns imediat Andrei Ștefănescu lui Pepe, izbucnind în râs. Reacția Ralucăi nu a încetat să apară. Aceasta a izbucnit în râs alături de ceilalți colegi, amuzată de speculațiile făcute în spațiul public.