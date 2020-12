Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni seară că propunerea partidului pe care îl conduce, din poziția de câștigător al alegerilor parlamentare 2020, pentru poziția de Prim-ministru, este profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS.

Social-democrații insistă că propunerea făcută de ei pentru postul de Premier trebuie să fie primul nume desemnat de Președintele Klaus Iohannis pentru alcătuirea unei majorități parlamentare, în condițiile în care PSD a obținut cele mai multe locuri de parlamentari, atât la Senat, cât și la Camera Deputaților.

”PSD a câștigat alegerile, are cea mai mare legitimitate”

Sorin Grindeanu a declarat, luni după-amiază, în cadrul unei conferințe de presă, că singurul lucru pe care PSD nu îl va ceda într-o viitoare negociere este funcția de premier, pentru care social-democrații ”sunt cei mai legitimi, având în vedere că au câștigat alegerile”.

”Haideți să vedem rezultatele finale apropos de PMP. Pe ceea ce avem noi, PMP nu face pragul electoral.

După ce Klaus Iohannis desemnează un premier, acesta are 10 zile să formeze o majoritate. PSD a câștigat alegerile ieri, are cea mai mare legitimitate de a da premierul și de a forma o majoritate.

Pe partea cealaltă, coaliția de Dreapta, cu UDMR care cumpăra Ardealul, ne aduce aminte de Convenția Democrată.

Românii l-au sancționat inclusiv pe Klaus Iohannis, noi sperăm să revină în limitele constituționale.

Important este că în acest moment avem cel mai bun program de guvernare votat de români. Prin votul românilor s-a legitimat tot ce vă spun: oameni pregătiți care știu să aplice soluțiile prevăzute în programul de guvernare.

Eu am învățat pe propria piele că funcțiile sunt trecătoare, azi poți fi, în 6 luni poți să nu mai fi. Consiliul Politic va decide cine este propunerea noastră de premier”, a declarat Grindeanu.

Ciolacu nu vrea să fie Premier

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat duminică seară de ce el, în calitate de lider al formaţiunii, nu îşi doreşte funcţia de premier, aşa cum se întâmplă de obicei în România.

”Decizia mea clară, de când am venit la partid, am spus că partidul nu mai are nevoie de un tătuc sau de un preşedinte care să ocupe toate funcţiile şi le ştie pe toate. Realitatea ne-a arătat că am dreptate, uitaţi-vă ce s-a întâmplat cu domnul Ludovic Orban.

E nevoie de o reformă a partidelor din România, mai ales a partidelor cu o experienţă de 30 de ani post-decembristă. Decizia mea clară este că eu nu sunt una dintre nominalizări.

Vom vedea ce vor spune colegii, miercuri, după ce vom avea rezultatele finale şi vom avea această discuţie în interiorul partidului”, a mai precizat Ciolacu.

Foto: INQUAM / George Călin.