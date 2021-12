Șeful DSU, Raed Arafat, spune că nu a simțit, „cel puțin în MAI”, o presiune politică pentru a renunța la funcție.

„Acolo, chestiunea cu atribuțiile am explicat o dată ce face DSU, care sunt limitele activității DSU, ce prevede legea, ce înseamnă CNSU. Sunt anumite aspecte care noi niciodată nu ne-am băgat peste ele și sunt în apanajul domeniului Sănătății. Sunt unele lucruri la care am lucrat împreună și care eu consider că putem să continuăm să lucrăm împreună.

Sunt chestii care aparțin clar DSU prin lege, din 2014: partea de medicină de urgență, prespital, UPU. Astea sunt coordonate operațional de DSU din 2014. Dacă vrem să vedem cum a mers treaba pe perioada pandemiei, ăsta a fost un sector care a performat și s-a văzut foarte bine.

Măsurile trebuie să fie asumate

Unde DSU s-a ocupat mai mult a fost partea logistică, partea de coordonare operațională, rezolvare de probleme care era normal să ne ocupăm de ele, conform legislației. Nu am făcut nimic în afara legislației existente. Deciziile pe sănătate publică, ce măsuri se iau, cum se iau, ce implementăm, aici se discuta inclusiv cu epidemiologi, cu INSP și așa trebuie să meargă mai departe.

Nu pretindem să vină DSU să spună astea sunt măsurile. Nu. Trebuie să vină din partea INSP, să fie asumate, să se discute la CNSU și să meargă mai departe.

Pe situațiile de urgență civile, șeful protecției civile pe țară este prim-ministrul României. Nu este nici ministrul Sănătății, nici șeful DSU. Organismul care este sub primul ministru care votează, care ia decizii este CNSU. Expertul de materie rămâne Ministerul Sănătății și INSP. Pe partea epidemiologică. Pe partea de gestionare a impactului intră DSU, MAI”, a spus Raed Arafat, la Digi24.

DSU „și-a făcut bine treaba”

Înainte de învestirea Guvernului Ciucă, Alexandru Rafila spunea că, deși DSU „și-a făcut bine treaba”, măsurile sanitare ar trebui luate și asumate de Ministerul Sănătății și nu de altă instituție.

„Nu se poate ca aceste măsuri cu impact pe sănătatea publică să fie aprobate de o altă structură, iar Ministerul Sănătății să răspundă”, a spus Alexandru Rafila.