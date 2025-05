Radu Burnete a transmis că „noi așteptăm de foarte multă vreme niște reforme importante, pe care le tot amânăm ca să se termine alegerile și alegerile tot nu s-au terminat”. Într-un interviu acordat RFI, directorul Concordia a subliniat că mediul de afaceri nu mai poate funcționa într-o astfel de incertitudine.

România are două mari vulnerabilități: un deficit bugetar uriaș și o rată scăzută de absorbție a fondurilor europene. Ambele probleme sunt accentuate de lipsa unui guvern stabil și a unei direcții politice coerente. În lipsa reformelor din PNRR și a măsurilor concrete pentru redresare, încrederea în economie se prăbușește.

Radu Burnete atrage atenția că deprecierea leului se traduce imediat în inflație, întrucât o mare parte din prețuri sunt exprimate în euro.

„Dacă se pierde încrederea în moneda națională, deprecierea poate scăpa de sub control”, avertizează el.

De asemenea, un guvern care nu ia decizii rapide și clare riscă să piardă complet încrederea partenerilor internaționali. Într-un astfel de scenariu, România ar putea ajunge să depindă de împrumuturi de urgență de la FMI sau Banca Mondială – o soluție extremă care reflectă eșecul politic intern.

Radu Burnete avertizează că mediul de afaceri nu mai poate aștepta. După alegeri, este esențială formarea rapidă a unei majorități stabile și pro-europene, care să pună în aplicare reformele din PNRR, să reducă evaziunea și să eficientizeze cheltuielile statului.

Bugetul României din 2025 presupune o absorbție aproape completă a fondurilor europene. Orice blocaj în acest proces înseamnă creșterea deficitului și presiuni suplimentare asupra economiei.

Apelul Concordia prin vocea lui Radu Burnete către candidații rămași în turul doi al alegerilor prezidențiale – George Simion și Nicușor Dan – a fost unul ferm: să se angajeze public că nu vor devia România de la parcursul european și că nu vor crește taxele.

Nicușor Dan a răspuns rapid, susținând direcția pro-europeană și pro-business. El a condamnat deschis ideile de naționalizare și de ieșire de sub umbrela NATO și a UE, promovate de contracandidatul său sau de apropiații acestuia. Programul „România Onestă” a lui Nicușor Dan se bazează pe stat de drept, instituții funcționale, respect pentru proprietatea privată și o economie liberă.

„Salut mesajul ferm şi concis al Confederaţiei Patronale Concordia. Mai mult decât oricând în aceste zile este necesară implicarea activă a antreprenorilor şi mediului de business în această dezbatere esenţială din societate. România are nevoie de direcţie, iar în viziunea mea despre România Onestă singura direcţie este cea europeană şi atlantică. Eu nu indic această direcţie doar ca răspuns la solicitări în campanii electorale, am demonstrat zi de zi acest lucru atât în societatea civilă cât şi ca primar al capitalei României”, spune Nicuşor Dan în răspunsul către reprezentanţii patronatelor.

Totodată, Dan și-a exprimat îngrijorarea față de contracandidatul său, George Simion, și de unele nume vehiculate pentru funcția de premier, despre care afirmă că promovează idei precum naționalizări, ruperea de UE sau abandonarea parteneriatului NATO – toate contrare intereselor economice și geopolitice ale țării.

„Înţeleg îngrijorarea dumneavoastră mai ales că atât contracandidatul meu cât şi persoanele menţionate între propunerile de prim-ministru au dat semnale sau au fost expliciţi că îşi doresc naţionalizări, decuplarea de Uniunea Europeană şi renunţarea la scutul NATO. România are instituţii nefuncţionale, ineficiente care sunt acaparate de grupuri de interese. În România Onestă aceste instituţii trebuie să revină în sprijinul cetăţeanului şi al mediului de business iar acest lucru înseamnă inclusiv că e nevoie să cheltuim mult mai responsabil banii publici”, precizează Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a subliniat importanța respectării proprietății private, a democrației și a domniei legii ca baze ale unei economii funcționale și predictibile. În finalul mesajului, a făcut apel la mediul privat să analizeze nu doar declarațiile de campanie, ci și trecutul și coerența acțiunilor celor doi candidați.

„Experienţa mea de primar al Bucureştiului şi rezultatele pe care le-am avut îmi oferă o înţelegere foarte bună a instituţiilor, legislaţiei şi a sistemului administrativ, cunoştinţe absolut necesare pentru a putea genera o reformă a statului. Pe lângă această experienţă am capacitatea de a identifica şi mobiliza acei oameni integri, profesionişti şi motivaţi din societate pentru a construi un stat funcţional care îi tratează cu respect pe toţi cetăţenii. Am convingerea că împărtăşim aceleaşi valori, ceea ce nu pot spune despre contracandidatul meu, din păcate. De aceea membrii dumneavoastră ar trebui să privească mai atent la ce au făcut candidaţii la preşedinţia României până azi, ce au spus despre direcţia României, şi să nu creadă doar în scrisori de bună intenţie pe care le semnează pentru a câştiga voturi. Împreună şi alături de mediul privat implicat eu am credinţa că putem clădi România Onestă”, mai afirmă Nicuşor Dan.