Estithmar Holding, unul dintre cele mai mari conglomerate private din Qatar, colaborează cu Rothschild & Co pentru analizarea unei posibile listări la bursă a subsidiarei medicale Apex Health pe Bursa din Doha.

Potrivit surselor citate de Bloomberg și Zawya, discuțiile sunt încă într-o fază preliminară, iar dimensiunea tranzacției sau calendarul ofertei publice nu au fost stabilite definitiv.

Companiile care doresc listarea pe Bursa din Qatar trebuie să ofere investitorilor între 20% și 60% din acțiuni și să îndeplinească mai multe criterii financiare, inclusiv un capital social minim de 40 milioane de riali și existența a cel puțin 200 de acționari care nu fac parte din grupul fondator.

Reprezentanții companiei au refuzat să comenteze informațiile privind mandatul acordat Rothschild, însă au precizat că grupul „evaluează constant oportunități care susțin crearea de valoare pentru acționari, inclusiv explorarea unor posibile oportunități de listare în Qatar, alături de oportunități mai ample de extindere regională”.

Divizia Apex Health a generat în 2025 un profit de aproximativ 592 milioane de riali qatarioți, echivalentul a circa 162 milioane de dolari, potrivit raportărilor bursiere ale Estithmar Holding.

Listarea ar putea revitaliza una dintre cele mai puțin active piețe bursiere din regiunea Golfului, unde din 2020 și până în prezent au avut loc doar două IPO-uri, prin care au fost atrase aproximativ 375 milioane de dolari.

Apex Health a devenit unul dintre pilonii principali ai profitabilității Estithmar Holding și și-a extins puternic operațiunile medicale în Qatar, Irak, Algeria și Libia.

Compania operează aproximativ 2.700 de paturi în spitale și centre medicale din regiune și continuă să își extindă prezența în Orientul Mijlociu prin investiții în servicii medicale specializate, administrarea spitalelor și infrastructură medicală.

Printre cele mai importante proiecte se află The View Hospital din Doha, dezvoltat în parteneriat cu Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles. Unitatea medicală este considerată unul dintre cele mai moderne spitale private din Qatar.

Apex Health administrează și proiecte medicale importante în Irak și Libia, inclusiv Baghdad International Hospital și Misrata Hospital for Cardiovascular Disease and Surgery.

Extinderea agresivă a sectorului medical privat face parte din strategia statelor din Golf de diversificare economică și reducere a dependenței de veniturile generate de petrol și gaze naturale.

Posibilul IPO este analizat într-un context economic și geopolitic complicat pentru Qatar. Potrivit Bloomberg, economia qatariotă este considerată una dintre cele mai expuse efectelor conflictului regional, în condițiile în care exporturile prin Strâmtoarea Hormuz continuă să fie afectate, chiar și după armistițiul fragil dintre SUA și Iran.

Indicele principal al Bursei din Doha a scăzut cu peste 5% de la începutul conflictului regional, după ce piața a fost afectată inclusiv de temerile generate de atacurile iraniene asupra infrastructurii energetice din Qatar.

În același timp, acțiunile Estithmar Holding au avut una dintre cele mai bune evoluții din regiunea Golfului de la începutul războiului, înregistrând o creștere de aproximativ 30%.

Autoritățile de la Doha au introdus mai multe măsuri pentru susținerea economiei și a sistemului bancar, inclusiv amânări la plata creditelor și programe de lichiditate destinate băncilor comerciale.

Qatarul a atras, de asemenea, miliarde de dolari prin plasamente private pentru a reduce presiunea economică și pentru a susține stabilitatea financiară în contextul conflictului regional.

În ciuda tensiunilor regionale, Qatar Investment Authority, fondul suveran al statului qatariot, și-a continuat strategia agresivă de investiții internaționale.

Săptămâna trecută, QIA a anunțat o investiție de 500 milioane de dolari în strategiile de growth equity ale General Atlantic. În ultimele luni, fondul qatariot a participat și la finanțarea startup-ului american Whoop Inc., dar și la tranzacția de 10,7 miliarde de dolari pentru achiziția companiei americane AES Corp.

În paralel, apar și primele semne ale unei posibile relansări a pieței bursiere din Doha. Compania Gulf International Services QSC, susținută de stat, a anunțat planuri pentru listarea subsidiarelor Al Koot Insurance and Reinsurance și Amwaj Catering Services.

Bursa din Qatar a găzduit anul trecut și o ofertă secundară record de aproximativ 552 milioane de dolari, prin care Abu Dhabi Investment Authority și-a redus participația la cel mai mare operator telecom din Qatar.

Doha încearcă în ultimii ani să atragă mai multe instituții financiare internaționale și să își consolideze statutul de hub financiar regional. Totuși, piața qatariotă rămâne în urma unor centre financiare consacrate din Golf, precum Dubai, Abu Dhabi și Riyadh.

