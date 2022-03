Avertisment teribil pentru statele din estul Europei! România este direct vizată de mesajul Moscovei.

Mai exact, duminică, Rusia a avertizat statele vecine cu Ucraina, în special România, să nu permită staţionarea avioanelor militare ucrainene sau utilizarea acestora în conflictul cu Rusia.

Informaţia a venit de la Igor Konaşenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării. Acesta a transmis că state vecine cu Ucraina, în special România, au permis staţionarea unor avioane de vânătoare ucrainene.

Konaşenkov a făcut referire la România şi la alte state vecine cu Ucraina, dar pe acestea din urmă nu le-a menţionat, transmite agenţia Associated Press.

“Utilizarea reţelei de aeroporturi militare ale acestor ţări pentru a servi ca baze pentru avioane militare ucrainene şi utilizarea ulterioară a acestora contra forţelor armate ruse ar putea fi considerate ca fiind implicări ale acestor ţări într-un conflict armat”, este mesajul transmis de reprezentantul Ministerului Apărării de la Moscova.

“Practic, întreaga aviaţie aptă de luptă a regimului de la Kiev a fost distrusă. Dar ştim dintr-o sursă sigură că avioane ucrainene s-au deplasat spre România şi spre alte state vecine”, a adăugat Konaşenkov.

Nu este primul mesaj de ameninţare venit din partea Rusiei. Anterior, preşedintele Vladimir Putin avertizase că ţara sa va considera parte co-beligerantă orice ţară care va încerca să impună zonă de interdicţie aeriană în Ucraina.

În tot acest timp, Statele Unite ar fi dat “undă verde” ţărilor membre NATO să furnizeze avioane de luptă Ucrainei, la numai o zi după ce Volodimir Zelenski a cerut acest lucru, într-o discuţie cu senatorii americani.

.@SecBlinken: The U.S. has given the “green light” to NATO countries if they choose to provide fighter jets to Ukraine, one day after President Zelensky made a plea to members of Congress to provide them during a Saturday Zoom call. https://t.co/liDkdNCAFI pic.twitter.com/3vHqk6YzQe

— Face The Nation (@FaceTheNation) March 6, 2022