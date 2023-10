Punctul de pensie 2024. Cresc pensiile de la 1 ianuarie în România

Punctul de pensie 2024. Cresc pensiile din 1 ianuarie! Bucurie pentru aproape 5 milioane de români! Le vor creşte pensiile începând cu data de 1 ianuarie.

Mai exact, începând de la 1 ianuarie 2024, punctul de pensie se va majora la 240 de lei. Guvernul doreşte să reducă diferenţa dintre pensia minimă şi cea medie din România.

În prezent, între cele două este o diferenţă de aproape 1.000 de lei. Pentru a realiza asta, pensia minimă va creşte cu rata inflaţiei de la începutul anului viitor.

Diferenţa se va reduce, având în vedere că pensia minimă va înregistra o majorare cu cel puţin 151 de lei de la 1 ianuarie.

Aşadar, în 2024 se va înregistra o creştere diferenţiată a pensiei minime faţă de celelalte pensii aflate în plată în România.

La acest moment, din cei aproape cinci milioane de pensionari din ţara noastră, aproape un milion trebuie să se descurce cu pensia minimă. Aceasta are valoare de 1.125 de lei.

Din păcate pentru mulţi dintre cei care au acum pensii sub 1.500 de lei, majorarea de la 1 ianuarie va însemna că vor pierde dreptul de a primi acele ajutoare one off (sume acordate o singură dată pensionarilor cu pensii mici – n.r.). Era vorba despre ajutoare în valoare de 1.000 de lei.

Marcel Ciolacu: La 1 ianuarie, pensiile toate se măresc cu 13,8%

Cresc pensiile din 1 ianuarie! Despre subiectul creşterii pensiilor a vorbit şi premierul Marcel Ciolacu, în urmă cu două zile.

Aflat în vizită la Târgul Indagra din Capitală, şeful PSD a confirmat o creştere de 13,8%, respectiv rata inflaţiei în anul 2023.

„Haideți să lămurim un pic lucrurile. România are legi. La anul, conform legii, vom avea o indexare de 13,8%. Este indicele de inflație pe anul trecut. Știți foarte bine că data trecută, când era prim-ministru domnul Nicolae Ciucă, pentru că inflația în anul curent era mult mai mare, am hotărât să aplicăm același lucru. Prin două componente one off – astfel am putut constituțional să mărim pensiile mai mici. De la această bază am plecat. În viitoarea lege se regăsește din nou acest fapt că trebuie cu indicele de inflația anual intervenit pe pensii. (…) Eu cred că până la sfârșitul lunii noiembrie vom trece noua lege a pensiilor prin Parlament. Pe urmă, ea va urma să fie pusă în aplicare de la 1 ianuarie. În ea sunt prevăzute închiderea anumitor inechități. La 1 ianuarie, pensiile toate se măresc cu 13,8%”, a explicat şeful Guvernului.

Sistem de bonusuri pentru cei care au muncit mai mulţi ani

Se discută şi despre posibilitatea acordării unor bonusuri pentru cei care au activat mai mult de 25 de ani în câmpul muncii.

Noua propunere a fost recent confirmată și de către președintele Casei Naționale de Pensii Publice. Potrivit documentului, cei care au un stagiu de cotizare de 26 de ani, vor beneficia de o mărire a pensie care va atinge suma de 1.881,5 lei, faţă de cei 1.775 de lei pentru cei care au muncit 25 de ani.

Mai mult, cei care au muncit 27 de ani vor beneficia de o pensie de 1.988 de lei.

Cei care au muncit timp de 30 de ani ar beneficia de o pensie generoasă în valoare de 2.307,5 lei.

Pentru cei cu 31 de ani de cotizare, pensia s-ar situa la suma de 2.431,75 de lei.