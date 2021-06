PSD pune tunurile în Parlament pe Cristian Ghinea. A fost stabilit calendarul moțiunii simple care îl vizează pe Ghinea.

Social democrații vor cere vot secret pentru moţiunea simplă împotriva ministrului Cristian Ghinea, sperând că așa vor primi și sprijin de la parlamentarii din arcul guvernamental.

PSD pune tunurile în Parlament pe Cristian Ghinea. Votul va fi marți

Moţiunea simplă împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, depusă de PSD la Camera Deputaţilor, va fi dezbătută lunea viitoare şi supusă votului marţi.

“Biroul permanent a decis ca moţiunea simplă să fie dezbătută luni, de la ora 16,00, iar votul va fi marţi, odată cu votul final din plenul de respingeri”, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.

Moţiunea simplă a PSD a fost depusă în plen miercuri.

PSD susţine, în moţiunea simplă depusă miercuri la Camera Deputaţilor, că se impune demiterea urgentă a ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pentru că acesta a dat dovadă de “diletantism managerial”, iar Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este “un dezastru” şi “distruge România pentru următorii 5 ani”.

”Ghinea este vinovat de reducerea alocării destinate României pentru PNRR”

“Ce blestem pe această ţară ca tocmai cel care a îngropat fondurile europene în 2016 să aibă în pix miliardele de euro promise de Iohannis, pe care să le facă praf!

Semnalele sunt clare: fiecare zi cu Ghinea la butoane înseamnă pierderi imense din fondurile europene şi scufundarea în abisul austerităţii.

Absorbţia curentă este la pământ, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este un dezastru, iar programele din Cadrul Financiar 2021-2027 nu există nici pe hârtie.

În fiecare zi, România pierde bani mulţi din cauza incompetenţei ministrului Ghinea”, susţine PSD, în moţiunea simplă intitulată “Cristian Ghinea – de la zero la abis”.

Potrivit social-democraţilor, ministrul Ghinea este vinovat de reducerea alocării destinate României pentru PNRR.

“În decembrie 2020, când domnul Ghinea a fost numit ministru, alocarea pentru PNRR era de 30,5 miliarde euro. Şase luni mai târziu, la 31 mai 2021, când, după două eşecuri, Cristian Ghinea a depus a treia variantă de PNRR la Bruxelles, alocarea pentru România s-a redus la 29,2 miliarde euro.

Cu alte cuvinte, nici nu a respirat bine şi s-au evaporat 1,3 miliarde euro. Alte două miliarde de euro au dispărut din fondurile viitoare pentru coeziune unde România a mai rămas cu aproximativ 28 de miliarde euro din cele 30 de miliarde de euro câte erau în decembrie 2020”, se afirmă în moţiune.

”Ministrul Ghinea blochează absorbţia fondurilor”

În opinia PSD, autorităţile locale nu îşi pot deconta proiectele, pentru care s-au supraîndatorat, deoarece ministrul Ghinea blochează absorbţia fondurilor.

“La acest moment, ministrul Ghinea a reuşit contraperformanţa să atragă doar 0,2 miliarde de euro pe programele de coeziune, deşi România trebuie să aibă în conturi de 16 ori!!! mai mult, respectiv 3,5 miliarde de euro, din absorbţia curentă, a anului 2021, aferentă exerciţiului financiar 2014-2020. Jalnică evoluţie!

De la ministrul zero al Fondurilor Europene din Guvernul Cioloş, la ministrul zero virgulă, în Guvernul Cîţu. Atât s-a putut!”, transmit social-democraţii.

Ei critică accesarea unui împrumut prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în condiţiile în care România “mai are de absorbit peste 15 miliarde de euro din cadrul financiar 2014-2020”.

“De ce nu-i absorbim? De ce ministrul Ghinea, în loc să se ocupe de proiecte, să luăm aceşti bani care sunt gratis, pentru care nu plătim dobândă, îndatorează ţara cu alte 15 miliarde euro din împrumuturile prin PNRR, pentru următorii 30 de ani?

Diletantismul managerial este evident şi-n blocarea contractării a peste 3,7 miliarde euro în direcţii precum eficienţa energetică, racordarea localităţilor la reţeaua de gaze naturale, infrastructura de apă, selecţia deşeurilor sau gestionarea crizei COVID-19”, completează iniţiatorii moţiunii.

”PNRR distruge România pentru următorii 5 ani”

Conform PSD, planul depus de Bruxelles de actuala Putere “distruge” România pentru următorii 5 ani, iar “întreaga” societate îl critică.

“Atât mediul economic, cât şi cel academic sau civic au criticat acest plan. Este poate pentru prima dată în istorie când un program naţional este criticat de întreaga societate, iar Guvernul sfidează pe toată lumea şi depune un document care distruge şi nu dezvoltă. PNRR-ul, care trebuia să dezvolte România şi să determine creşterea nivelului de trai al românilor, a fost confiscat pentru interesele pur economice ale unor grupuri clientelare ale guvernării.

Ministru Ghinea a recunoscut nonşalant că nu a citit tot planul, pe care l-a trimis la Bruxelles după ce l-a ţinut la secret. Nici măcar nu a fost interesat ce depune, în afară de paginile în care a prevăzut alocări impresionante pentru firmele de casă sau pentru administraţiile conduse de reprezentanţii actualei puteri”, mai susţin social-democraţii.

Conform acestora, prin PNRR românii se aleg cu austeritate, cu creşterea vârstei de pensionare, îngheţarea veniturilor – salarii, pensii, alocaţii.

Ministrul Ghinea “nu a fost interesat” să sprijine firmele româneşti şi “o lovitură cruntă” a primit şi agricultura românească, nefiind alocat în PNRR niciun euro pentru irigaţii, se menţionează în moţiune.

”România nu va atrage niciun euro din banii europeni”

“La cum arată azi datele, România nu va atrage niciun euro din banii europeni din sumele alocate pentru perioada 2021-2027 pe Politica de coeziune.

De 6 luni, Cristian Ghinea, ministrul zero absolut, n-a fost în stare să finalizeze negocierile pentru aprobarea unor documente-cheie precum Acordul de parteneriat şi programele operaţionale. Au fost trimise toamna trecută ca draft la Bruxelles, s-au întors cu observaţiile Comisiei în luna decembrie şi au murit în sertare”, se mai arată în moţiune.

PSD consideră că se impune demiterea ministrului Cristian Ghinea şi face un apel pentru votarea moţiunii simple.

“Toate aceste argumente, aceste date şi fapte impun demiterea urgentă a ministrului Cristian Ghinea! Niciun Guvern responsabil, niciun premier cu adevărat interesat să guverneze bine n-ar putea să tolereze să mai continue o catastrofă precum cea provocată de actualul ministru al Fondurilor Europene.

Încă mai există şansa de a salva absorbţia fondurilor europene atât de necesare pentru dezvoltarea României. Singura condiţie este ca Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene să fie condus de un om competent, nu de un politruc cu interese personale.

Ministrul Ghinea a demonstrat, din păcate, că îşi poate depăşi chiar şi contraperformanţa din 2016: a ajuns astăzi de la zero la abis absolut”, transmit social-democraţii.

PSD va cere vot secret

Liderul grupului social-democraţilor de la Camera Deputaţilor va cere vot secret pentru moţiunea simplă împotriva ministrului Cristian Ghinea, a anunţat, miercuri, prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

“Am mai trecut printr-o moţiune simplă şi s-a dovedit că am avut dreptate, mă refer la moţiunea simplă depusă la jumătatea lunii februarie împotriva fostului ministru Vlad Voiculescu. Am mai trecut printr-o experienţă de acest tip, iar istoria şi timpul ne-au dat dreptate că acea moţiune simplă trebuia să treacă atunci şi nu am fi avut situaţiile pe care le-am avut după cu Vlad Voiculescu.

Şi atunci au venit parlamentari ai arcului guvernamental, treceau aşa, pe lângă noi, pe lângă bancă şi ne spuneau că ei ar vota. Tocmai de aceea, o să îi cer liderului de grup ca săptămâna viitoare să ceară vot secret, astfel încât să nu stea cu biciul unii sau alţii să verifice voturile deputaţilor”, a declarat Grindeanu, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă se aşteaptă ca la moţiunea simplă să se strângă şi voturi din arcul guvernamental.

Potrivit lui Grindeanu, ministrul Ghinea, în mandatul său de aproape şase luni, a atras 0,2 miliarde de euro din cele 15 pentru programele de coeziune.

”Ministrul zero a atras un euro pe zi în această perioadă”

“Practic, ministrul ‘zero’ a atras un euro pe zi în această perioadă, vorbim despre programele de coeziune aferente exerciţiului bugetar 2014-2020, nu vorbim de PNRR. În schimb, în loc să aducă în ţară aceşti bani ce revin României, ministrul Ghinea împrumută prin PNRR încă 15 miliarde de euro.

Aceste 15 miliarde de euro împrumutate prin PNRR, bani pe care românii trebuie să îi dea înapoi, ajung în mare parte în conturile consultanţilor prieteni sau în contul firmelor de casă.

Ministrul Ghinea trebuie să vină în Parlament şi să explice românilor de ce avem un program făcut de firmele de consultanţă, aceleaşi la care vor ajunge o mare parte din sumele cuprinse în PNRR.

El trebuie să explice românilor de ce există proiecte de sute de milioane de euro alocate cu dedicaţie, direct prin PNRR, în vreme ce firmele româneşti afectate de pandemie nu primesc nici cel mai mic sprijin prin PNRR”, a susţinut Sorin Grindeanu.