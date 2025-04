Simona Bucura Oprescu a declarat că opoziția încearcă să profite electoral de greutățile pensionarilor și că acuzele formulate în moțiune sunt contradictorii și fără fundament real. Ministrul a subliniat că momentul depunerii moțiunii nu este întâmplător și că inițiatorii urmăresc să atragă voturi, nu să aducă soluții pentru îmbunătățirea sistemului de pensii.

În discursul său, Bucura Oprescu a afirmat că România nu are cea mai mică speranță de viață la 65 de ani din Uniunea Europeană, așa cum susțineau inițiatorii moțiunii. Ea a menționat că indicatorul respectiv a crescut semnificativ în ultimii trei ani și că România a înregistrat cea mai mare creștere a speranței de viață din UE între 2019 și 2023, conform Eurostat.

„Bulgaria, dar şi Ungaria sunt în spatele României la acest indicator care a crescut semnificativ în ultimii trei ani (..) România are astăzi cea mai mare speranţă de viaţă din istorie. Am înregistrat cea mai mare creştere al speranţei de viaţă din Uniunea Europeană în perioada 2019-2023, conform Eurostat”, a precizat ministrul Simona Bucura Oprescu.

Ministrul Muncii a respins și acuzația că noua lege a pensiilor ar fi generat inechități. Ea a subliniat că, pentru prima dată în România, pensiile sunt calculate pe baza principiului contributivității, ceea ce garantează egalitate de tratament pentru muncă și contribuții egale. Bucura Oprescu a precizat că peste 3,8 milioane de pensionari au beneficiat de creșteri ale pensiilor în urma recalculării, corectând astfel nedreptățile anterioare.

Simona Bucura Oprescu a invocat date concrete privind evoluția punctului de pensie și a declarat că nicio altă guvernare nu a acordat creșteri atât de consistente ale pensiilor, depășind semnificativ rata inflației. Ministrul a reiterat că majorarea pensiilor nu este o excepție, ci o măsură permanentă susținută de bugetul de stat.

„Vă rog să luaţi evoluţia punctului de pensie pe 10 ani, 20 de ani, pe câţi ani doriţi dumneavoastră şi arătaţi-mi când, în istoria României, am mai avut o creştere atât de consistentă a pensiilor, cu mult peste rata inflaţiei. Vă spun eu, niciodată Niciun alt guvern nu a mai acordat o creştere atât de mare. Deci cum puteţi vorbi de inechitate pentru pensionari, referindu-vă la anul în care am făcut dreptate pentru pensionari?”, a mai spus ea.

Referitor la criticile privind prorogarea unor prevederi din legea pensiilor, ministrul a explicat că factorii externi, cum ar fi criza energetică europeană și conflictele regionale, au impus constrângeri fiscal-bugetare care au afectat planurile inițiale. Ea a subliniat că un guvern responsabil trebuie să ia decizii dificile pentru menținerea echilibrului economic, chiar dacă acestea nu sunt populare.

„Credeţi că nu mi-aş fi dorit să majorăm pensiile după regula din legea pe care eu însă am promovat-o? Dumneavoastră nu ştiţi. Dar vă spun că la guvernare apar şi constrângeri determinate de factori care nu sunt sub controlul tău, cum ar fi constrângerile fiscal-bugetare, criza energetică europeană, riscurile economice legate de conflictul de la graniţă, instabilitatea politică şi multe altele. Iar toate aceste turbulenţe afectează măsurile sociale pe care, ca ministru al muncii, le-am gândit, le-am implementat cu toată buna credinţă. Un guvern responsabil îşi asumă şi decizii grele, cum este şi aceasta pe care o criticaţi dumneavoastră astăzi. Sunt decizii pe care nu şi le doreşte nimeni, dar care sunt necesare pentru a menţine echilibrul economic, tocmai pentru a proteja pensionarii de eventuale derapaje”, a explicat ministrul.

În ceea ce privește impactul creșterii pensiilor, Bucura Oprescu a declarat că în 2024 pensiile publice au crescut cu aproape 40%, în timp ce inflația a fost de doar 5%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Ea a mai arătat că bugetul de pensii din 2025 este mai mare cu 21 de miliarde de lei față de anul anterior, reflectând un angajament clar în sprijinul pensionarilor.

„Stimaţi colegi din opoziţie, vă rog să nu-i mai minţiţi pe pensionari. Prezentaţi datele corect, nu doar pe cele care vă servesc propria argumentaţie. Fiţi corecţi când vorbiţi despre inflaţie. Anul trecut, pensiile din sistemul public au crescut cu aproape 40% conform datelor Institutului Naţional de Statistică, iar inflaţia a fost de 5%. Este în mod evident o creştere semnificativă a puterii de cumpărare, a pensionarilor pe care vă faceţi că nu o vedeţi în moţiunea dumneavoastră. În acest an, valoarea totală a pensiilor ce vor fi plătite pensionarilor din bugetul asigurărilor sociale de stat este cu 17% mai mare faţă de anul precedent. Bugetul de pensii din acest an este cu 21 de miliarde mai mare faţă de cel de anul trecut. 155 de miliarde în 2025 versus 134 miliarde în 2024. Aceste 21 de miliarde în plus vor ajunge în buzunarele pensionarilor. Deci nu este nici pe departe o scădere, cum aţi minţit în moţiune. Este o creştere semnificativă, cu mult peste inflaţia prognozată în acest an”, a subliniat Bucura Oprescu.