PSD își redefinește poziția. Partidul Social Democrat (PSD) se află într-un moment de reevaluare politică majoră, pe fondul tensiunilor din coaliția de guvernare și al nemulțumirilor legate de evoluția economiei. Liderul formațiunii, Sorin Grindeanu, a confirmat că partidul analizează trei direcții strategice, care ar putea redefini participarea la guvernare.

Decizia urmează să fie discutată intern și supusă unui vot extins în cadrul partidului, într-un context în care PSD își reevaluează rolul în actuala formulă de guvernare.

Conform declarațiilor oficiale, social-democrații iau în calcul trei variante principale:

Menținerea actualei coaliții de guvernare, în forma existentă; Reconfigurarea coaliției, printr-o reașezare a responsabilităților și a modului de funcționare; Ieșirea PSD de la guvernare, cu trecerea în opoziție.

Sorin Grindeanu a subliniat că toate cele trei opțiuni sunt discutate în interiorul partidului, iar rezultatul consultării interne va avea un rol decisiv în direcția politică viitoare.

PSD derulează o consultare internă la scară largă, implicând mii de membri de partid. Procesul are rolul de a evalua direcția politică a formațiunii în contextul actualei guvernări.

Potrivit liderului PSD, această etapă de analiză vine după o serie de întâlniri interne și discuții în teritoriu, în care au fost prezentate evaluări privind starea economică și funcționarea coaliției.

Un element central al dezbaterii interne îl reprezintă situația economică a României. PSD invocă probleme precum:

inflația ridicată;

scăderea puterii de cumpărare;

diminuarea investițiilor;

dificultăți în implementarea unor măsuri economice propuse de partid.

Invitat la Antena 3, Grindeanu a susținut că aceste evoluții sunt percepute negativ de populație și că reprezintă un semnal de alarmă pentru întreaga guvernare.

Liderul PSD a formulat critici la adresa unor decizii economice adoptate în ultimele luni, fără a nominaliza direct persoane din conducerea executivului. Acesta a susținut că anumite măsuri au fost ineficiente și că au afectat încrederea în direcția economică a țării.

În același timp, Grindeanu a insistat asupra necesității unor reforme „reale”, în opoziție cu ceea ce a numit reforme superficiale sau insuficient fundamentate.

„Ca introducere, e corect să spunem contextul – la începutul lunii decembrie, noi am spus că odată cu votarea bugetului vom face o evaluare a guvernării, începând cu o autoevaluare. Vom face asta mâine, după care vom discuta de întregul context. Am mers în țară cu Manda și cu colegii miniștri, m-am întâlnit cu mii de colegi, ieri a fost ultima întâlnire, tuturor le-am prezentat, așa cum am putut de bine și eu și Claudiu și Marian Neacșu și cei care am fost, le-am prezentat o radiografie la zi și posibilul scenariu în ca re putem intra odată cu votul de mâine pe care îl dăm aproape 5000 de colegi. Sigur, toate au plecat de la faptul că lucrurile nu merg în direcția bună și nu o spune Sorin Grindeanu sau alții, o spun românii, 80 la sută dintre ei, și acest lucru dincolo de ce a însemnat parteneriatul, ne-a dus să anunțăm această consultare. Mâine la ora zece, noi o să avem un BPN unde vom vota această întrebare, dar, sigur, în mare e vorba de direcția în care să meargă PSD. Simt nevoia să spun câteva lucruri – unu, dacă am da timpul înapoi, mulți dintre cei care spun că avem un rezultat știut spuneau că nu face PSD nicio consultare. Nu o să voteze niciodată, uite că am ajuns în această situație, noi spunând că mergem înainte nu pentru PSD, ci pentru români. Românii spun că ne îndreptăm într-o direcție greșită. E responsabilitatea principalului partid de guvernare care are 45% din ponderea acestei coaliții, să schimbe lucrurile, asta e credința mea și a majorității colegilor. Pulsul ăsta e. E un secret că avem inflație de zece la sută, că scade puterea de cumpărare a pensionarilor, că scad investițiile? E un secret că orice propunere care a venit din partea principalului partid de guvernare, adică PSD, a trebuit să fie scoasă și adoptată cu forțăriu deosebite. Am ajuns să fim subiect de miștouri când am spus că dacă nu se adoptă programul de relansare, dacă nu adoptați creșterea salariului minim… Noi am intrat de bună credință în coaliție, am făcut consultarea internă de mâine tot de bunăcredință. Am făcut încercând să aducem plusvaloare, să ajutăm. În primul rând, ar trebui să știm votul. Am o idee după ce am văzut pulsul. Eu am prezentat colegilor trei variante – unu, să rămânem ca acum, exact cum suntem și o să vă spun că a fost un singur coleg, care a pus că da. Eu nu exclud nimic, vă spun variantele. Pare că doar o minoritate ar susține. Să rămânem într-o formulă de coaliție pro-europeană dar cu lucrurile reașezate. Și a treia să trecem în opoziție. Dacă vor fi consultări, asta înseamnă că prima variantă nu există, că nu vor fi consultări dacă decidem că rămânem cum suntem acum. Înainte de a vă spune cum văd eu lucrurile, aici nu e vorba de persoane, e vorba de politica pe care Ilie Bolojan, mai ales economice, pe care le-a luat în ultimele zece luni și care ne-a dus într-o situație proastă. Noi nu ne-am dorit asta, nici colegii mei. Dacă PSD decide să-i retragă sprijinul politic, eu mă gândesc că marți sau miercuri vor fi consultări la Cotroceni și atunci lucrurile vor putea fi decantate mai bine, președintele va ști fiecare partid ce-și dorește și această criză poate fi rezolvată rapid. Criza poate fi încheiată rapid dacă se ajunge la o soluție. Mă repet, stabilitatea politică e foarte bună, este excepțională dacă asigură prosperitate. Nu e cazul, În acest moment lucrurile nu merg în direcția bună. E datoria noastră să reparăm și să îndreptăm direcția, e părerea noastră și nu doar a noastră – a 80 la sută dintre români”, spune Sorin Grindeanu, invitat la Antena 3 CNN.

Un element important al scenariului politic îl reprezintă posibilitatea unor consultări oficiale la Palatul Cotroceni.

Sorin Grindeanu a declarat că, în eventualitatea în care PSD decide retragerea sprijinului politic pentru actuala formulă de guvernare, președintele ar putea convoca consultări cu partidele politice în cursul săptămânii, posibil marți sau miercuri.

„Păi cine a fost cel care a brevetat chestiunea în care s-a spus că noi suntem la guvernare dar nu suntem de acord cu măsurile au fost chiar ei de la început pentru că PSD a fost văzut din prima zi ca adversar, vă aduceți aminte de chestiunea cu deficit. Noi am intrat în deficit excesiv din 2020, de atunci am avut patru premier liberali și unul social-democrat. Doi, dacă ai găsit șobolani, câte plângeri ai făcut? Dacă ai găsit scurgeri, la buget, de ce nu ai ieșit să le spui, cine fură? Dacă tot stau așa lucrurile, de ce te-ai gândit pe ultima sută de metri să vinzi companiile profitabile, vinzi cămara cu totul, acolo unde ai zis că ai găsit șobolani. E pură imagine ce s-a întâmplat, o construcție, de ce n-a mers, de ce n-a mers să zică că a găsit șobolanul X, Y, Z. E doar PR, unii pot să mai creadă astfel de abordări”, spune liderul PSD.

Aceste discuții ar putea clarifica pozițiile formațiunilor politice și ar putea contribui la identificarea unei soluții pentru depășirea crizei politice.

Deși PSD afirmă că stabilitatea politică rămâne un obiectiv important, conducerea partidului subliniază că aceasta trebuie corelată cu performanța economică și cu nivelul de trai al populației.

În viziunea social-democraților, stabilitatea guvernamentală nu este suficientă în absența unor rezultate economice concrete și a unor politici eficiente de creștere.