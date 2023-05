PSD îşi propune creşterea puterii de cumpărare a tuturor românilor

Social-democraţii şi-au stabilit obiectivele macroeconomice, după preluarea guvernării la finalul acestei luni. Astfel, PSD spune că ”inflaţia va ajunge la 8% până la sfârşitul lunii septembrie 2023 şi îşi propune creşterea puterii de cumpărare a tuturor românilor astfel încât să ajungem la 82% din media UE la PIB/locuitor (în 2022 indicatorul este 77%, conform Eurostat)”.

Social-democraţii vor să introducă şi ”stimuli pentru populaţie şi economie de 10% din PIB, de 5 ori mai mult decât au întors în economie guvernările din 2020 şi noiembrie 2021”.

”Dublăm investiţiile publice în economie la 126 miliarde lei în 2024, faţă de 59 miliarde lei in anul 2021. Sprijinim peste 100.000 de companii care produc în România, din care 99% IMM. La sfârşitul lui 2024 să avem un PIB de 360 miliarde euro, cu 50% mai mult faţă de nivelul din 2021”, spune PSD în document.

„La 1 ianuarie 2025 peste 1,5 milioane contracte individuale de muncă vor fi remunerate cu peste 1.000 euro net”

PSD îşi propune ”stoparea guvernării pe datorie. ”Ducem datoria în PIB la 46% în 2024 de la 49% cât era în anul 2021”, spun social-democraţii.

”La 1 ianuarie 2025, niciun salariat cu normă întreagă şi un copil în întreţinere nu va câştiga mai puţin de 500 euro net lunar. La 1 ianuarie 2025, niciun tânăr cu vârsta sub 26 de ani, angajat cu normă întreagă din România nu va câştiga mai puţin de 500 euro net lunar.

PNL și PSD anunță separat că vor să reducă numărul de ministere

Atât liderul PSD Marcel Ciolacu, cât și liderul PNL Nicolae Ciucă au anunțat marți, 16 mai, la finalul întâlnirilor conducerii celor două partide, că au primit mandat în interiorul formațiunii pe care o conduc să reducă numărul de ministere și al secretarilor de stat.

Marcel Ciolacu a subliniat marți că în Consiliul Politic Naţional al partidului a primit mandat la negocierile cu liberalii pentru reducerea numărul de ministere, de secretari de stat şi a agenţiilor guvernamentale.

„Dorim oamenii potriviţi la locurile potrivite. Nu m-am născut preşedinte al PSD, nu m-am născut politician sau preşedinte al Camerei. Eu când m-am născut, m-am născut român şi cred că trebuie să avem o abordare mult mai responsabilă în ceea ce priveşte noul Guvern. Colegii mi-au dat un mandat de a avea o discuţie cu fiecare ministru în parte pentru a face o analiză în funcţie de fiecare minister împreună cu preşedintele PNL, domnul Nicolae Ciucă, în ceea ce priveşte componenţa şi numărul secretarilor de stat la fiecare minister, în funcţie de importanţa ministerului şi de oamenii care au făcut faţă până acum la aceste funcţii. Colegii mei au dat un mandat pentru reducerea numărului de ministere, de secretari de stat şi a agenţiilor guvernamentale. Decizia este că Guvernul viitor va avea mai puţine ministere”, a afirmat Marcel Ciolacu, la finalul şedinţei Consiliului Politic Naţional al PSD care a avut loc marţi la Parlament.

Într-o notă asemănătoare, liderul PNL Nicolae Ciucă a vorbit și el despre reducerea numărului de secretari de stat.

„Mandatul are două elemente principale şi anume menţinerea în protocolul semnat în 2021 şi desigur orice ieşire din protocol vizează o revedere a distribuirii ministerelor, iar decizia noastră discutată de mai mult timp în partid este reducerea numărului de ministere, a numărului de secretari de stat. Practic iniţierea acestei decizii a PNL a fost luată în momentul în care prin ultima ordonanţă de urgenţă pe care am dat-o am redus cu 50% numărul de consilieri personali la nivelul demnitarilor”, a declarat Nicolae Ciucă, la finalul Biroului Politic Naţional al PNL care a avut loc marţi la Parlament.

Acesta a subliniat că unele ministere por funcționa foarte bine și cu un număr mic de secretari de stat.

„Dacă nu se rămâne în protocol, varianta este să renegociem tot ceea ce înseamnă distribuirea responsabilităţii ministerelor, cu condiţia reduceri numărului de ministere, a secretarilor de stat, subsecretari de stat, agenţii guvernamentale. (…) Sunt în total 154 de secretari de stat. Reducerea oricum trebuie să fie substanţială, astfel încât să asigure funcţionarea fiecărui minister. Cei care au ocupat funcţii de ministru în fostele guvernări au făcut menţiunea că se poate funcţiona şi cu doi-trei funcţionari de stat şi eu sunt de acord. Cât am fost ministru al Apărării am modificat legea şi iată că Ministerul funcţionează şi cu doi secretari de stat”, a mai spus liderul PNL.