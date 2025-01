Întrebat ce i-ar spune lui Călin Georgescu dacă l-ar avea față în față, Crin Antonescu a zis că l-ar saluta și i-ar propune să participe la o dezbatere publică despre România și alegerile prezidențiale. Antonescu este curios să înțeleagă ce încearcă să transmită Georgescu în mesajele sale, mai ales când îl invocă pe Dumnezeu și vorbește mereu despre popor.

El nu are o curiozitate personală legată de Georgescu, dar ar vrea să aibă ocazia să discute public teme precum cele despre care acesta vorbește. Acesta ar dori să lămurească dacă cei care nu sunt de acord cu Georgescu sau nu au participat la evenimentele susținute de el mai fac parte din popor. În viziunea lui, o astfel de dezbatere ar trebui să aducă clarificări, nu să fie o competiție de retorică.

Antonescu a recunoscut că îl consideră pe Georgescu cea mai mare amenințare pentru destinul României, tocmai de aceea consideră dezbaterea atât de importantă.

„Nu am vreo curiozitate legată de Călin Georgescu, l-aş saluta şi l-aş invita să avem o discuție publică despre aceste teme, cu un public care să poate pună întrebări, o dezbatere publică despre România şi despre aceste alegeri. Eu cred că este neapărat necesar nu numai cu domnul Georgescu. Nu să facem un concurs de abilitate verbală, ci pur si simplu să desfacem niște idei.

Pentru că în momentul în care spui, cum spune domnul Georgescu are dreptul să spună asta: am venit aici, sunt eu cu poporul şi cu Dumnezeu şi hora asta ne-a unit pe toți. Foarte bine. Aş vrea să ştiu cum intervine Dumnezeu în chestiunea asta, ce înțelege prin popor, dacă eu care, de exemplu, care nu am fost acolo, mai fac parte din popor?

Dacă 2 milioane au votat cu Georgescu, semnificativ repet, 16 milioane ceilalți mai sunt poporul, cei care vor să voteze altceva mai sunt poporul? Iată nişte teme simple de discuție, nu vreun concurs de frumusețe sau abilitate oratorică”, a spus politicianul în cadrul unei intervenții TV la Antena 3 CNN.