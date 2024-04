Caz uimitor printre proprietarii de locuințe din România. O poveste șocantă de înșelăciune zguduie Brașovul. Un proprietar a căzut pradă unor chiriași perfizi, care au încetat să mai plătească chiria.

În prezent, ei stau acum în casa lui fără să dea un ban, având în vedere că au semnat un contract valabil pentru o perioadă de cinci ani. Nici măcar după ce proprietarul a tăiat toate utilitățile, nu a reușit să îi determine să părăsească locuința.

După ce polițiștii au intervenit și au luat act de situație, au plecat. Proprietarul a decis să îi cheme pe chiriași în instanță și de șase luni încearcă să îi evacueze. Cu toate acestea, fără succes până în prezent.

Povestea a început în urmă cu doar 9 luni, când chiriașul împreună cu soția sa căutau o locuință. Nu s-au mulțumit cu prima opțiune găsită. Ei doreau o casă spațioasă. În plus, voiau grădină și dotări moderne.

După ce a găsit proprietarul ale cărui condiții îi satisfăceau, cei doi chiriași au încheiat un contract pentru o perioadă de cinci ani. Cu toate acestea, după doar trei luni, nu au mai achitat niciun ban la chirie.

„I-am dat telefon că vin să iau chiria, când am venit zice puteți veni, dar nu am bani să vă dau chiria, nu vedeți niciun ban. Am venit, ne-am uitat, a început să-mi arate, că a fost bolnav, că a avut apă la plămâni.

O fi fost, nu zic, deși la modul cum se comportă sincer mă îndoiesc”, potrivit proprietarului casei.