Marcel Ciolacu a fost întrebat sâmbătă, 2 noiembrie, dacă este normal ca un proprietar de apartament din centrul Capitalei să plătească un impozit similar cu un proprietar de apartament din Buzău.

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale spune nu are „o problemă” cu acest subiect, cât timp „valorile sunt apropiate”. În schimb, spune el, nu susține ca o persoană cu o vilă de peste 1 milion de euro să plătească acelaşi impozit cu cel care are un apartament cu două camere sau o garsonieră.

Când am fost în SUA, am fost invitat la o masă de 12 medici americani foarte respectaţi, unii foarte buni, toţi plecaţi din România. ”Care-i problema cea mai mare?”. ”Impozitul pe proprietate. Am dat 2 milioane de euro şi acum plătesc anual încă 120 de mii de dolari impozit. În 10 ani, plătesc încă o dată casa prin impozit”. Vrem autostrăzi, vrem spitale, vrem sistem sanitar, dar să rămânem la fel (n.red. cu impozitele )”, a susținut Marcel Ciolacu la emisiunea Insider politic.

„Depinde de valoare. Dacă valorile sunt apropiate, nu am o problemă. Ce mi se pare total neetic, social, ca tu, care ai o vilă de peste 1 milion de euro, să plăteşti acelaşi impozit cu cel care are un apartament cu două camere sau o garsonieră. Erau propunerile alea, tâmpite de altfel: dacă ai trei case, plăteşti impozit…Valoarea dă impozitul, nu numărul de apartamente. Poţi să ai trei case toate într-o comună şi îţi vine un impozit de trebuie să le vinzi pe toate trei.

De asemenea, șeful PSD susţine ca soluţie de impozitare cota unică pentru o perioadă de încă cinci ani, chiar dacă este o măsură liberală.

Ciolacu a susținut apoi că nu ar majora cota TVA în cazul în care ajunge preşedintele ţării.

Social-democratul a explicat că „orice punct procentual crescut la TVA aduce un 0,5 puncte procentuale în plus la inflaţie”.

Ciolacu subliniază că România nu își permite acest lucru, iar acest lucru „nu e o măsură socială”, ci una liberală.

„În ceea ce priveşte cota unică, şi nu o spun electoral – am analizat şi cu experţii de la Banca Mondială, am stat de vorbă şi cu cei de la Comisie, şi cu economişti din România – pe o perioadă mai lungă de timp, eu o văd pe o perioadă de cinci ani de zile, ar trebui să rămână cota unică la companii. Poţi să ai şi o colectare mult mai uşoară. Ce am negociat e că nu vom mări sub nicio formă TVA. Orice punct procentual crescut la TVA aduce un 0,5 puncte procentuale în plus la inflaţie şi cred că nu ne permitem acest lucru. Plus că nu e o măsură socială. Creşterea TVA este o măsură liberală, pentru că în acel moment şi cel sărac, şi cel bogat, ar suporta creşterea de TVA. Ea trebuie suportată diferenţiat dacă vrei să nu ai o criză socială”, a conchis șeful PSD.