Suma alocată va fi de 9,6 miliarde de euro, dintre care 4,65 sunt fonduri europene nerambursabile.

„Undă verde de la Bruxelles pentru România! Programul Operaţional pentru Transport a fost aprobat de Comisia Europeană. Suma alocată prin POT 2021- 2027 este de 9,6 miliarde de euro, din care 4,65 miliarde sunt fonduri europene nerambursabile. Banii vor fi folosiţi pentru dezvoltarea infrastructurii mari de transport rutier, feroviar (inclusiv metrou) şi naval a României, în următorii 7 ani”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Ce proiecte vor mai fi finanțate

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii a mai adăugat și că printre proiectele care vor fi finanțate prin POT 2021-2027 se numără autostrăzile Sibiu-Piteşti, Sibiu-Braşov, Ungheni-Iaşi-Ungheni-Târgu Neamţ, Braşov-Bacău, Timişoara-Moraviţa şi Paşcani-Siret.

„Vor mai fi finanţate extensii şi modernizări ale infrastructurii feroviare (inclusiv reţeaua de metrou), dar şi proiecte pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre”, a transmis Sorin Grindeanu.

Moldova va avea autostradă după 30 de ani

Vă reamintim și că, ieri, pe 15 decembrie, a semnat contractele pentru construcţia autostrăzii Focşani-Bacău.

„Odată cu ziua de azi putem spune că am semnat anul acesta, până acum, şi mă uit la colegii mei, poate mai îmi pregătesc surprize, a însemnat contracte de peste 18 miliarde, 18,5 miliarde fără TVA la Ministerul Transporturilor, în 2022. Ca să faceţi o comparaţie, între 2017 şi 2021, adică cinci ani, în cinci ani s-au semnat contracte de 20 de miliarde.

În anul acesta, până acum de 18,5. Foarte important acest pas pentru că dincolo de bornele din PNRR, dincolo de faptul că trebuie să terminăm toate aceste investiţii, nu putem să construim autostrăzi fără a avea contracte la bază. De 30 de ani noi spunem că trebuie să traversăm Carpaţii, dar până anul acesta noi nu am avut contracte. Vorbeam doar poveşti.

Am convingerea că până la sfârşitul anului se poate să desemnăm şi noi, ca şi CNAIR, ca şi Minister al Transporturilor, să desemnăm câştigătorii şi pe celelalte trei loturi de la Bacău la Paşcani. Am cerut colegilor de la CNAIR şi se ţin de această ţintă şi îi felicit pe domnul director şi pe toţi ceilalţi colegi de acolo, de la CNAIR, ca până la sfârşitul anului 2022 să avem semnate toate contractele, să avem desemnaţi câştigătorii pe toate cele 13 loturi de la Ploieşti la Paşcani. Urmează ca în următoarele zece zile să fie desemnaţi, aşa cum am spus, şi ultimii câştigători, pe cele trei loturi de la de la Bacău la Paşcani”, a declarat Sorin Grindeanu.