Kaufland România a anunțat recent programul de funcționare al magazinelor din întreaga țară, pentru perioada sărbătorilor de Paște.

Cum vor funcționa magazinele Kaufland de Paște?

În săptămâna 10-16 aprilie, hipermarketurile Kaufland vor începe programul în intervalul 06:30 – 09:00, iar orele de închidere vor varia între 21:30 și 23:00. Astfel:

Luni, 10.04 – vineri, 14.04 – hipermarketurile vor avea un program prelungit, cu ora deschiderii cuprinsă între 06:30 și 09:00, în funcție de magazin, iar ora închiderii între 21:00 și 23:00.

Sâmbătă, 15.04 – majoritatea magazinelor vor avea program special de funcționare, cu program scurt, între orele 06:30 – 18:00, respectiv 19:00 în marile orașe. Excepție fac magazinele din Miercurea Ciuc, Sovata, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc, Gheorgheni și Sfântu Gheorghe, care vor avea program normal de funcționare.

Duminică, 16.04 – hipermarketurile Kaufland vor fi închise, cu excepția locațiilor din orașele menționate anterior.

Luni, 17.04 – magazinele vor avea program scurt, începând cu ora 09:00, orele de închidere variind între 16:00 și 18:00. Excepție fac locațiile din orașele menționate anterior, care vor funcționa după programul normal. De asemenea, magazinul din incinta Promenada Mall Sibiu va fi deschis între orele 10:00 și 22:00.

Cum vor funcționa magazinele Kaufland în perioada Paștelui catolic?

În perioada Paștelui catolic, în săptămâna 03-09 aprilie, magazinele Kaufland din Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni și Sovata vor funcționa după un program special. Astfel:

Luni, 03.04 – vineri, 07.04 – magazinele sunt deschise între 07:00 și 22:00

Sâmbătă, 08.04 – în ajunul Paștelui catolic, programul magazinelor se încheie la ora 18:00.

Duminică, 09.04 – toate magazinele menționate anterior vor fi închise.

Luni, 10.04 – magazinele vor funcționa după un program special, cuprins între orele 09:00 și 18:00.

Kaufland a publicat noi informații despre funcționarea magazinelor

„Pentru informații exacte referitoare la programul de sărbători al fiecăruia dintre magazinele Kaufland, clienții sunt rugați să acceseze site-ul www.kaufland.ro și să selecteze magazinul Kaufland unde doresc să vină la cumpărături.

În plus, clienții Kaufland România au posibilitatea de a comanda online produse cu livrare rapidă la domiciliu, utilizând platformele Glovo și Tazz by eMAG. Aplicațiile mobile de livrare rapidă la domiciliu Glovo și Tazz by eMAG pot fi descărcate gratuit din AppStore sau Google Play”, a transmis Kaufland într-un comunicat.

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.500 de magazine în 8 țări, 148.000 de angajați și o rețea de 167 de magazine în România.