Pentru efortul creativ din 2022, Kaufland a obținut premii și clasări de top în cadrul a 8 evenimente și selecții de specialitate: Webstock Awards (3), Biz PR Awards (1), Employer Branding Awards (5), Romanian PR Award (2), Internetics (3), World Employer Branding Day Conference (1), Topul ADC*RO realizat de IQAds (1) și IAB MIXX Awards (4).

Campania „Grand Job Experience”

Cea mai premiată campanie din acest an a fost Kaufland „Grand Job Experience”, cu trei premii I (în categoriile „Best Creative Idea”, „Best Digital Innovation” și „Best Live Streaming Campaigns”, din cadrul Webstock Awards 2022), un premiu special (pentru „Inovație în comunicarea de Resurse Umane”, în cadrul Biz PR Awards 2022), 4 distincții Gold (în topul realizat de IQAds în septembrie 2022, în cadrul Internetics 2022 la categoriile „Digital Campaigns in Retail” și „Gamification”, în cadrul Romanian PR Award la categoria „Employer Branding & Diversity Management”).

Tot cu ocazia Galei de Premiere Internetics, campania a câștigat premiul Silver la categoria „Digital Brand Experience”, iar în cadrul Romanian PR Award, campania a obținut premiul Silver pentru „Digital PR”.

Cu ocazia IAB MIXX Awards, campania s-a bucurat de apreciere, obținând titlurile de „Best Influencer Marketing Campaign”, „Best Product Innovation Campaign” și „Best Virtual Augmented Reality”. În plus, proiectul a fost premiat cu Grand Prix în cadrul aceluiași eveniment.

Inițiativa „Grand Job Experience” a luat viață la granița dintre real și virtual, din dorința de a capta atenția Generației Z. Așa a fost „construit” primul magazin virtual Kaufland într-un joc video foarte cunoscut, în cadrul căruia jucătorii au putut face practică în rolurile de îngrijitor clădiri, lucrător comercial, casier, șef de raion și manager de magazin, sub coordonarea a 8 dintre cei mai cunoscuți streameri de gaming din România.

Programul A.C.C.E.S.

O altă inițiativă apreciată a fost continuarea programului A.C.C.E.S. – Angajare de Candidați cu Cerințe și Evoluții Speciale la nivelul anului 2022, printr-o serie de proiecte inedite, cum este Seria video Diversity Month. Activitatea companiei a fost răsplătită cu premiul I în categoria „Best Diversity & Inclusion Employer Branding Campaign”, din cadrul Employer Branding Awards 2022.

Demarat în 2019, A.C.C.E.S. este un program de angajare și integrare a persoanelor cu dizabilități în echipa Kaufland. Retailerul asigură persoanelor cu nevoi speciale un mediu în care beneficiază de timpul, spațiul și îndrumarea necesară pentru a-și îndeplini cu succes sarcinile zilnice de la job.

În prezent, peste 450 de persoane cu dizabilități fac parte din echipa Kaufland, fiind deschise alte 500 de poziții noi pentru persoane cu nevoi speciale care doresc să se alăture echipei. Pentru detalii, candidații pot aplica online pe cariere.kaufland.ro, printr-un email la adresa cariere@kaufland.ro sau telefonic la 021 932.

Campania de Employer Branding „E TIMPUL PENTRU CEVA NOU”

Tot în cadrul Employer Branding Awards 2022, campania Kaufland „E timpul pentru ceva nou!” a fost recompensată cu premiul III în categoria „Best Recruitment Campaign”, iar echipa Kaufland a obținut premiul II în categoriile „Employer Branding Team of the Year” și „Employer Brand of the Year for Large Companies”.

Campania de Employer Branding „E timpul pentru ceva nou” a invitat candidații să-și construiască o carieră în retail și, implicit, i-a provocat să-și atingă potențialul, prin aducerea în prim-plan a unora dintre angajații companiei, selecționați de campioana Cristina Neagu.

În plus, campania a pus accent pe beneficiile acordate membrilor echipei Kaufland: programul flexibil, posibilitatea de a obține zile libere suplimentare, activitățile pentru timpul liber, acces la cursuri de formare și dezvoltare profesională, și multe altele.

În semn de recunoaștere a succesului echipei de specialiști în Recrutare și Employer Branding Kaufland, Estera Anghelescu, Director de Employer Branding Kaufland România & Moldova, a obținut premiul I în categoria „The Employer Branding Professional of the Year”, la Employer Branding Awards 2022, și titlul de Global Employer Brand Leader oferit de compania de studii de piață Kantar, la World Employer Branding Day Conference 2022, organizată în Portugalia, în toamna acestui an.

„În fiecare an, încercăm să găsim noi căi de a-i atrage și de a interacționa cu potențialii noștri viitori colegi, încorporând tendințele actuale în activitatea noastră. Prin campaniile derulate, ne dorim să atragem candidați cu viziuni și aptitudini diverse, alături de care să ne putem dezvolta. Simultan, vrem să îmbunătățim experiențele angajaților noștri, iar faptul că inițiativele dedicate acestora au fost apreciate ne confirmă că mergem în direcția potrivită.”, a declarat Estera Anghelescu, Recruiting & Employer Branding Director, Kaufland România.