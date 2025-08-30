Eliza Ene-Corbeanu a afirmat că toată lumea crede că știe ce ar trebui să facă un avocat, iar mulți se consideră experți în deontologie în cazul altora. Ea a povestit că a primit mesaje critice de la persoane care o acuzau că „apără infractori în loc să apere dreptatea” și a subliniat că, dacă un client ar veni la ea pentru apărare, rolul avocatului este să-l reprezinte, chiar dacă asta înseamnă să apere pe cineva acuzat de o infracțiune sau implicat într-un conflict civil.

Potrivit avocatei, a refuza să aperi un client nu ar fi rezonabil și nici de ajutor pentru acesta.

„Toată lumea știe ce ar trebui să facă un avocat. Toți sunt experți în deontologie când e vorba de alții. Un creștin îmi scrie senin că voi ajunge în iad pentru că apăr infractori, în loc să apăr „dreptatea”. Îl întreb: dacă mâine ai comite o infracțiune și ai veni la mine să te apăr, ce-ai vrea să-ți spun? „Îmi pare rău, eu apăr doar dreptatea. Ieși afară.” Ți-ar conveni? Sau dacă te-ai certa cu vecinul pentru o bucată de pământ și m-ai angaja să te apăr, iar eu ți-aș zice:

Știi ceva? Cred că vecinul tău are dreptate. Descurcă-te singur.” Ai fi încântat că avocatul tău te-a lăsat baltă?”, a scris ea pe Facebook.

Eliza Ene-Corbeanu a explicat că avocatul are obligația profesională și etică de a-și apăra clienții, indiferent cine sunt aceștia. Ea a subliniat că, de multe ori, oamenii confundă avocatul cu clientul său și apar critici nejustificate din partea celor care se consideră experți în deontologie.

Aceasta a precizat că avocații nu sunt judecători, procurori sau preoți care să decidă cine merită să fie „răsplătit” sau „pedepsit”, și a atras atenția că atacurile și urările răutăcioase ale unor persoane anonime nu au relevanță.