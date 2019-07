Deputatul PSD Liviu Pleşoianu se arată revoltat de declaraţiile recente ale preşedintelui ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care spunea că intrarea la guvernare a Pro România i se pare o idee bună. “Mi se pare pur și simplu dizgrațios și revoltător faptul că vă încolonați toți să negociați cu Ponta!”, scrie Pleşoianu pe pagina sa de Facebook.

“Domnul Tăriceanu îl vrea pe Ponta la guvernare și i s-ar părea, spune apăsat „o soluție FFFOARTE bună”. …Doamne, ferește!

Mi se pare pur și simplu dizgrațios și revoltător faptul că vă încolonați toți să negociați cu Ponta! În 2013, Ponta și-a arătat marele caracter atunci când a propus-o pe Kovesi procuror-șef DNA. Asta se întâmpla la mai puțin de un an după ce am votat masiv și am crezut ca fraierii, milioane de oameni, în „dreptatea până la capăt” promisă de USL. Tot ca fraierii am mers și să-l suspendăm pe Băsescu, 7,4 MILIOANE de români! Și de marele efort colectiv din torida vară a lui 2012 și-a bătut joc marele caracter Ponta. Marele caracter Ponta ne-a spus, în data de 23 mai 2019, cu trei zile înainte de alegerile europarlamentare, că a aruncat la gunoi voturile date de 7,4 MILIOANE de români pentru simplul motiv că l-a sunat pe el Barroso (președintele Comisiei Europene la acel moment) și i-a zis: „Bă, așa nu se poate!”… ”, scrie Liviu Pleşoianu.

Declaraţiile deputatul PSD vin ca reacţie la precizările lui Tăriceanu privind negocierile dintre ALDE şi Pro România. “O altă soluție ar fi să intre PRO România la guvernare. Cred că ar fi o soluție foarte bună, în acest fel am reface configurația politică după alegerile din 2016. Nu vreau să vorbesc eu în numele Pro România”, spunea Călin Popescu Tăriceanu.

