Medicul Andreea Moldovan, directorul spitalului de Boli Infecțioase din Brașov va fi printre primii din România care se va vaccina anti-covid. De menționat este faptul că, potrivit acesteia, spitalul pe care îl conduce urmează să primească mâine 100 de doze de vaccin împotriva COVID-19 din cele 10.000 care au ajuns în țară, urmând ca încă 100 de doze să ajungă peste 3 săptămâni pentru rapel.

„Am avut surpriza ca o parte din personal să evite momentan vaccinarea, dar mai mult din cei care au avut deja boala. Dar marea majoritate ne vom vaccina, categoric”, a spus ea, la Digi 24.

Totodată, Moldovan a mai precizat că toți medicii se vor vaccina, cu atât mai mult cu cât unii dintre ei au trecut prin boală, chiar cu forme severe.

„Am bucuria că toți colegii medici au decis să se vaccineze, având încredere în acest vaccin”, a spus ea.

Există destul de mult scepticism

În același timp, medicul a mai subliniat faptul că mai mult scepticism e în rândul personalului auxiliar, chiar dacă mulți vor să se vaccineze.

„Cred că va conta foarte mult și exemplul personal. Noi am făcut sesiuni de informare în spital în care am încercat să arătăm tipul de vaccin, modul cum acționează, efectele secundare detectate până în prezent, la nivel mondial. Expresia pe care am folosit-o e că acest vaccin e ca un telefon smart față de vaccinurile pe care le foloseam până în prezent”, a spus medicul.

De menționat este faptul că Andreea Moldovan va fi prima persoană de la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov care se va vaccina anti-covid. Acesta a mărturisit că aștepta de mult acest moment și îl consideră unul istoric.

„Am așteptat acest moment de când a început pandemia în România, din luna martie. Consider că este un moment istoric, poate pare un cuvânt mare, dar nu este suficient pentru a exprima ceea ce simt. Sunt conștientă că suntem toți vulnerabili în fața bolii, am văzut din păcate multe forme severe de boală sau forme cu sfârșit letal pe care nu am reușit să le întoarcem din drum, din păcate. Îmi e teamă nu neapărat pentru mine, ci pentru cei din jur, astfel încât consider că sunt datoare să mă protejez pe mine ca să-i protejez și pe ceilalți”, a spus ea.

„Suntem pregătiți să începem mâine campania de vaccinare la noi în spital”, a adăugat medicul.