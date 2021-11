Sofka Bojilova, 32 de ani, din orașul Peștera, este bulgăroaica arestată în prima operațiune a Parchetului European, potrivit informațiilor ziarului „24Chasa”. Acțiunea a avut loc la data de 19 octombrie în Germania, Italia și Bulgaria, pentru furt de TVA la vânzarea de mașini. Sunt implicați membri grupării Ndrangheta, regiunea Calabria, potrivit biroului poliției germane, care conduce ancheta.

Sofka Bojilova are și o conexiune italiană, rezultă dintr-o verificare a ziarului „24Chasa”. În urmă cu câțiva ani, s-a căsătorit cu italianul Gabriele Bignotti. În 2014, pe numele ei a fost înregistrată firma Aurora Service, care are ca obiect de activitate comerțul cu autoturisme și piese de schimb.

În 2015, i-a transferat-o deja fostului ei soț. Apoi a înregistrat o nouă firmă de comerț cu autoturisme și transport, dar ambele firme nu au activitate oficială. În afară de afaceri, Sofka Bojilova este implicată și în politică. În 2011, a fost candidată pentru funcția de consilier municipal în orașul său natal, pe locul 11, unul neeligibil, pe lista Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. În 2014, ea a fost unul dintre cei 212 susținători înregistrați ai partidului pentru alegeri parlamentare anticipate. În 2017, când era încă căsătorită cu italianul Bignoti, Sofka a fost membră a unei comisii electorale într-o secție de vot din oraș.

În timpul operațiunii, dispuse de Parchetul European, este percheziționată adresa de domiciliu a lui Bojilova din Peștera și ea este transportată în arest, unde Judecătoria Pazardjik o lasă să rămână. Instanța va decide apoi din nou dacă o extrădează în Germania sub acuzația de implicare într-un grup infracțional pentru infracțiuni fiscale. Măsura a fost confirmată și de Curtea de Apel din Plovdiv.

”Sunt nevinovată”

„Sunt nevinovată. Vreau să am grijă de copilul meu, așa cum am făcut-o întotdeauna. Sunt alături de el tot timpul, pentru că nu mai are cine să mă ajute”, a spus Sofka în instanță, dezvăluie procesul-verbal al ședinței. Tânăra din Peștera are un copil de 1 an și 3 luni. Bărbatul de lângă ea este șofer internațional. Potrivit spuselor sale, se întoarce acasă pentru o zi sau două și pleacă din nou la drum. Cu toate acestea, instanța a arătat că ea are rude și apropiați care ar putea avea grijă de copil și au lăsat-o în arest, pentru că s-ar putea ascunde.

Potrivit avocatului lui Sofka, în mandatul european de arestare sosit în Bulgaria se precizează doar că aceasta a fost condamnată pentru infracțiune și nu se impune să rămână în arest până la extrădare. Înainte de asta, nimeni nu o căutase, cu nicio ocazie. Mandatul de arestare al Sofkăi a fost semnat de procuror delegat european din Germania și a fost aprobat de tribunalul din München.

Sofka Bojilova este cercetată de Parchetul European la primul semnal transmis instituției, în luna iunie. Este vorba despre comerțul cu mașini de lux și prejudicii aduse bugetului Uniunii Europene. În total, 46 de adrese au fost percheziționate în timpul operațiunii din 18 octombrie. 28 dintre acestea sunt în Italia, 17 în Germania și aceasta a bulgăroaicei Bojilova din Peștera. Frauda dovedită se ridică la 13 milioane de euro.

Cum activa gruparea criminală

Gruparea criminală a activat în orașul german Eichstatt și la Milano. Membrii săi au cumpărat mașini de lux de la reprezentanțe auto germane. Vânzarea a avut loc cu un dealer italian imaginar. Anunțau că mașinile vor fi exportate în Italia, astfel că tranzacția era scutită de plata TVA în Germania. Achizițiile s-au făcut printr-o companie fictivă din Germania. Cumpărătorul privat din Milano a falsificat vânzarea dealer-ului inițial, care apoi a vândut mașinile altor dealeri sau persoane fizice italiene la prețuri mult mai mici decât cele reale.

Pentru rețea se folosește un lanț de firme fără activitate din ţările UE pentru revânzarea autoturismelor. Potrivit anchetatorilor, au fost depuse declarații fiscale false privind plata impozitelor pentru vânzări, care apoi au fost restituite. Prin modificarea prețului de piață al mașinilor, grupul a obținut profituri uriașe. O parte din fonduri au fost transferate în străinătate. Transferurile erau de peste 70.000 de euro fiecare. Trei dintre cei zece italieni arestați au legături cu organizația mafiotă Ndrangheta, au anunțat Parchetul European și poliția din Germania, a doua zi după arestări. Pe lângă ancheta privind mașinile, alte patru persoane au fost arestate pentru trafic de droguri.

Au fost ridicate 7 kg de marijuana și hașiș. În cadrul perchezițiilor s-au adunat o mulțime de dovezi și mai multe mașini de lux. Operațiunea ete condusă de un procuror delegat european din Germania, care a a emis și ordinul de arestare pentru Sofka Bojilova. Cea de-a doua operațiune a Parchetului European este din data de 4 noiembrie, în Chehia, Slovacia și România, unde a fost de asemenea destructurată o rețea ce se ocupa de furt de TVA în valoare de 23 de milioane de euro.