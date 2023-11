Primarul din Crevedia, Florin Petre, membru PSD, a decis că merită o mărire salarială de 70 de procente. Creșterea a fost decisă în urma votului consilierilor PSD, care au spus „da” pentru mărirea tuturor salariilor angajaților Primăriei. Totul s-a petrecut în cadrul unei ședințe de Consiliu Local. Aici, ei au argumentat spunând că veniturile nu le-au mai fost majorate încă din 2019.

Cât primește Florin Petre? Consiliul a decis că primarul merită un salariu de 16.500 de lei brut de la începutul lui 2024. Acest lucru înseamnă că PSD-istul va încasa aproape 10.000 de lei net, un salariu majorat cu 6.000 de lei. Același lucru se va întâmpla și cu salariile altor angajați ai Primăriei, sumele variind în funcție de poziția ocupată.

Spre exemplu, viceprimarul se va bucura, de la 1 ianuarie 2024, de un salariu de 13.200 de lei. Este foarte interesant că aceeași sumă o va primi lunar și secretara instituției.

Se mărește și salariul paznicului, care va încasa 4.600 de lei, plus sporuri.

Vă amintim că explozia din stația GPL din Crevedia s-a petrecut pe 26 august. În urma acestei tragedii, șase oameni au murit, pe când alte câteva zeci au suferit răni grave.

Primarul din Crevedia a afirmat că, la momentul respectiv, nu era conștient că firma de GPL își continua activitatea, chiar și fără autorizație de mediu. El a adăugat că persoanele afectate de explozie, care se aflau în apropierea depozitului, nu au depus, anterior incidentului, nicio sesizare în legătură cu această problemă.

Florin Petre a spus în acel moment că vinovatul este „Patronul firmei”. El se referea la Ionuț Doldurea, fiul primarului din Caracal, ambii fiind membri PSD. Petre a argumentat că firma deținea autorizații de construcție. El a spus și că stația fusese construită înainte ca el să preia funcția de primar.

„Firma respectivă, Flagas SRL, a desfășurat activități economice în comuna noastră, vindeau clienților GPL. Din 31.07.2020, am fost notificați, iar în urma unui control ISU firmei i s-a retras autorizația de incendiu. Din acel moment am închis activitatea de comerț, firma ridicând ulterior în jurul societății un gard înalt și opac. (…)

De fiecare dată când treceam prin zonă, am văzut mașini staționate în incinta societății, nu am observat vreo altă activitate. Nu am primit nicio reclamație cu privire la mirosul de gaze emanat din curtea societății, nici verbale nici scrise. Nici pe site-urile locale. În plus, numărul de urgență 112 este la dispoziția cetățenilor. În momentul exploziilor, în acele momente de panică totală, reporterii mai multor televiziuni m-au sunat (…) fără a realiza că este de fapt un interviu și sunt înregistrat.

Fiind profund marcat de cele văzute și simțite la fața locului, într-o stare emoțională critică, am răspuns mecanic întrebărilor fără a trece corespunzător prin filtrul gândirii. De aici confuzia creată vizavi despre faptul că aș avea cunoștințe despre activitățile economice ale firmei. În acest moment se profită de starea mea psihică și fizică în care mă aflu și în care trebuie să-mi desfășor activitatea publică și să fac față altor solicitări cotidiene cât și presiunii mediatice”, a spus, la acel moment, primarul din Crevedia.