Explozia de la Crevedia. Patronii Flagas SRL, Ionuț Doldurea și Cosmin Stînga, vor rămâne în arest preventiv.

Decizia Tribunalului Municipiului București este definitivă. Măsura arestului preventiv a fost prelungită până pe data de 4 decembrie 2024.

„În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a C. proc. pen., raportat la art. 204 C. proc. pen., admite contesta?ia formulată de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREȘTI, împotriva încheierii din data de 27.10.2023, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București – Secția I Penală, în dosarul nr. 27725/302/2023.

Desființează încheierea din data de 27.10.2023, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București – Secția I Penală, în dosarul nr. 27725/302/2023, și rejudecând: În temeiul art. 236 alin. 1 și 2 C. proc. pen., raportat la art. 234 alin. 1 C. proc. pen., cu aplicarea art. 202 alin. 1, 2 și 3 și art. 223 alin. 2 C. proc. pen., admite propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive dispuse față de inculpații DOLDUREA IONUȚ-DANIEL și STÎNGĂ COSMIN-IONUŢ, formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, prin referatul din data de 26.10.2023, întocmit în dosarul nr. 462/D/P/2023.

Dispune prelungirea, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 05.11.2023 până la data de 04.12.2023, inclusiv, a măsurii arestării preventive, luată prin încheierea din data de 06.09.2023, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București – Secția I Penală, în dosarul nr. 22914/302/2023, față de inculpații: – DOLDUREA IONUȚ-DANIEL (fiul lui ..); – STÎNGĂ COSMIN-IONUŢ (fiul lui).

În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunțată în data de 02.11.2023, prin punerea la dispoziție a minutei, prin mijlocirea grefei instanței”, se arată în minuta instanței.