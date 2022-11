Prima ministerială NATO organizată în România va avea loc la finalul acestei luni

Este vorba despre prima ministerială NATO organizată în România, o recunoaştere a contribuţiilor ţării noastre în cadrul Alianţei Nord Atlantice, a subliniat Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe. Evenimentul va avea loc la finalul lunii noiembrie.

„Este un moment foarte important. Este prima ministerială de Externe NATO care se organizează în România, este primul eveniment NATO formal după summtul NATO din 2008 de la Bucureşti, celebrul summit de la Bucureşti.

Şi în acelaşi timp este reuniunea ministerială care vine imediat după summitul NATO de la Madrid unde s-au luat au nişte decizii extrem de importante în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, pentru consolidarea flancului estic, pentru consolidarea postului de descurajare şi apărare.

Şi atunci această ministerială NATO care într-adevăr dă un semnal important pe de o parte în ce priveşte profilul României, este o recunoaştere a profilului şi contribuţiilor României care sunt substanţiale în cadrul NATO, pe de altă parte dă un semnal la referitor la importanţa flancului estic pentru Alianţă, importanţa Mării Negre ca zonă de importanţă strategică pentru Alianţă.

La summitul de la Madrid, în urma eforturilor pe care noi în România le-am făcut, a fost menţionat acest lucru în conceptul strategic al NATO, noul concept strategic în documentele summitului, faptul că MareaNeagră este o zonă de importanţă strategică”, a declarat, sâmbătă, şeful diplomaţiei de la Bucureşti, potrivit News.ro.

Ucraina şi Republica Moldova vor participa la reuniunea miniştrilor de Externe ai NATO

Ministeriala NATO din România se va concentra pe războiul din Ucraina, subliniază Bogdan Aurescu, care spune că ministrul de Externe al ţării vecine, Dmitro Kuleba, va participa la această reuniune, dar şi o delegaţie din Republica Moldova.

„Această reuniune se va concentra pe contracararea efectelor războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Există o reuniune în cadrul un ministerialei NATO unde va participa şi ministrul de Externe ucrainean. De asemenea, vom discuta despre implementarea deciziilor summitului de la Madrid.

Focusul va fi pe Marea Neagră în toate reuniunile. Există o reuniune cu partenerii NATO din zona Mării Negre şi este prima oară când va participa şi Republica Moldova la o reuniune NATO”, a mai afirmat Bogdan Aurescu.

Aurescu: Efortul pe care noi l-am depus pe foarte multe dimensiuni în sprijinul Ucrainei este apreciat în mod deosebit

Şeful diplomaţiei române a subliniat că, în contextul războiului din Ucraina, rolul României s-a schimbat mult, nu doar la nivelul UE şi al NATO, ci şi la nivel internaţional în sens mai larg.

„Rolul României nu s-a schimbat numai în cadrul NATO, în general România, în momentul ăsta în urma efortului pe care noi l-am depus pe foarte multe dimensiuni în sprijinul Ucrainei este apreciat în mod deosebit. E un profil crescut al României în plan internaţional în general şi nu este doar la nivelul Uniunii Europene sau al NATO şi am putut să constat că şi la nivel internaţional, în general.

La adunarea generală, în septembrie când am participat împreună cu preşedintele României, am avut tot felul de discuţii, mai ales cu parteneri din ceea ce numim acum, sudul global, mai ales cu miniştrii de extreme din statele africane. Foarte mulţi dintre aceşti colegi ai mei au apreciat rolul pe care România îl are, de exemplu, în gestionare a tranzitului de cereale.

Până în prezent 6,5 milioane de tone de cereale ucrainene transferate prin România în ceea ce priveşte gestionare a fluxului foarte mare de refugiaţi Ucrainei, peste 2,75 milioane de cetăţeni ucraineni care au trecut frontierele României până în prezent. Sprijinul pe care o acordăm un Ucainei în ceea ce priveşte izolarea Rusiei pe plan internaţional. (…)

La care se adaugă ceea ce facem în domeniul înlăturării impunităţii, adică în ceea ce priveşte dreptul internaţional. Participăm la procedurile din faţa Curţii Internaţionale de Justiţie în faţa procedurii din faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi au sesizat împreună cu 43 de state, Curtea Penală Internaţională pentru crime de război, crime împotriva umanităţii comise în Ucraina şi de asemenea sprijini efortul de creare a unui mecanism pentru judecarea persoanelor care au comis crime de a agresiune în Ucraina”, a mai declarat, sâmbătă, Bogdan Aurescu.