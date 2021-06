Prețul cărnii de porc va crește cu 25% în Europa. Ce se va întâmpla în România

Ilie Van a precizat că, din cauza pestei porcine africane, China şi-a redus producţia până la circa 35 de milioane de tone şi va importa 7-8 milioane de tone. În acest context, se estimează că în Uniunea Europeană preţurile la carnea de porc vor creşte cu circa 25%.

Fiind principala furnizoare, se estimează că în Uniunea Europeană preţurile la carnea de porc vor creşte cu circa 25%. Este un alt semnal de alarmă, având în vedere situaţia sectorului de carne de porc din România. Exportul de carne de porc din Europa către China: de la 2,6 milioane de tone în 2018 la 3,7 milioane în 2020, deci un milion în plus în 2020 şi în 2025 se duce la 4 milioane de tone.

El a mai spus că o ţară trebuie să îşi asigure aproximativ 90% din consumul de carne din producţia proprie.

Ilie Van a mai spus că scăderea importurilor de carne de porc în România s-a reflectat imediat în scăderea consumului de carne de porc.

″În 2018 importam 332.000 de tone de carne de porc. În 2020 am importat doar 280.000 de tone de carne de porc, deci am scăzut importul cu 50.000 de tone. Dar am scăzut şi consumul, de la 732.000 de tone la 675.000, fix cu ce n-am importat. Deci, 50.000 de tone n-am importat şi cu 50.000 de tone (a scăzut consumul, n.r.). Cauza principală a fost creşterea cu 25% a preţului la import. S-a sesizat cineva că România a consumat cu 50.000 de tone mai puţin în 2020 faţă de 2018? Nimeni. Dacă vom continua în acest ritm, probabil că nu vom mai avea deloc carne de porc”, a atras atenţia Ilie Van.