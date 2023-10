Preț carburanți, 9 octombrie 2023. Benzina şi motorina au rămas la aceleaşi valori ca în weekend, când se înregistrase o ieftinire faţă de zilele anterioare.

În prezent, cea mai ieftină benzină din România se vinde cu doar 7.02 lei/litrul la stația Petrom din București, Str. Dr. Herescu Petre, nr. 2A, Sector 5.

Cea mai ieftină motorină costă 7.67 lei/litrul și se vinde la stația Petrom din municipiul Motru, județul Gorj. Cel mai bun preț la GPL este 3.22 lei și se găsește la stația Lukoil din șoseaua Mihai Bravu, nr. 551-555, Sector 3, București, potrivit Peco Online.

În București, cea mai ieftină benzină standard costă 7.02 lei/litrul și se vinde cu acest preț la stația Petrom din București, Str. Dr. Herescu Petre, nr. 2A, Sector 5.

Cel mai bun preț pentru motorina standard este 7.68 lei/litrul și se găsește la aceeași stație. Cel mai bun preț pentru GPL este 3.22 lei și se vinde la toate stațiile Lukoil din București.

În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină costă 7.06 lei/litrul, cea mai ieftină motorină costă 7.71 lei/litrul, iar cel mai pic preț pentru GPL este 3.24 lei/litrul.

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 7.05 lei/litrul, cea mai ieftină motorină costă 7.71 lei/litrul, iar cel mai pic preț pentru GPL este 3.26 lei/litrul.

În Iași, cea mai ieftină benzină costă 7.20 lei/litrul, cea mai ieftină motorină costă 7.76 lei/litrul, iar cel mai pic preț pentru GPL este 3.26 lei/litrul.

În Constanța, cea mai ieftină benzină costă 7.05 lei/litrul, cea mai ieftină motorină costă 7.70 lei/litrul, iar cel mai pic preț pentru GPL este 3.26 lei/litrul.

Vă amintim că, luna trecută, premierul României, Marcel Ciolacu, a anunțat personal că Executivul va discuta despre reintroducerea compensării de 50 de bani pe litrul de combustibil. El a reamintit, totuși, că România are cel mai mic al doilea preț la carburanți din Europa. În plus, scumpirea nu este atât de mare, având în vedere că acciza este raportată la anul 2018.

„O să am o discuţie să vedem de ce a crescut preţul. Am înţeles că s-a mărit iarăşi barilul. Este foarte uşor de influenţat în urma războiului, dar vreau să vă spun un lucru. Știţi că avem al doilea preţ din Europa ca şi cel mai mic. Mi se pare că Bulgaria mai are cu 0,1 mai puţin de cât România.

Deci este o scumpire care s-a văzut în toată lumea şi în toată Europa. O să încercăm să o menţinem într-un grafic. De asemenea, ştim că preţul la carburant pe tot lanţul aduce până la urmă scumpiri. Nu e o scumpire atât de mare.

Noi avem acciza blocată raportată la 2018. Deci statul român în acest moment ia cea mai mică acciză din Europa ca să menţinem inflaţia cu o singură cifră, cum am reuşit”, spune el în septembrie 2023.